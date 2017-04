Deutscher Bloggerpreis 2017 – Blogger wählen die trendigsten IT- Pieces!

(fair-NEWS)

Hamburg, 18. April 2017. Auf der Suche nach den bestenIT-Pieces der Saison! Das Bloggermagazin HashMAG verleiht am3. Juli 2017 zum zweiten Mal den Deutschen Bloggerpreis. Diesmal in Berlin: Über 1.000 Fashion-Blogger aus Deutschland werden per Online-Voting aufgefordert mitzuwählen. Die hochkarätige End-Jury, unter anderem Lou von somegoodspirits und Lisa Hahnbück, wählt dann aus den Favoriten der deutschen Fashionblogger- Szene die acht Gewinner aus, die im Rahmen einer Preisverleihung mit dem begehrten BLOTY-Award ausgezeichnet werden.Unternehmen können in acht Kategorien Fotos von ihren Trend-Teilen aus 2017 einreichen und sich der Wahl stellen. Sieben Kategorien für Fashion und eine Sonderkategorie für Beauty und Lifestyle stehen zur Auswahl. Durch ein großes Online-Voting auf HashMAG.de werden von den Bloggern die Trendteile mit dem höchsten IT-Factor bestimmt.Anschließend werden die Unternehmen mit den favorisierten IT-Pieces am 3. Juli während der Berliner Fashionweek mit dem begehrten BLOTY-Award gekürt. Die Veranstaltung findet als Fashion-Party im angesagten Berliner Cage Club statt. Es werden über 250 geladene Gäste erwartet, darunter die bekanntesten Blogger Deutschlands, Promis sowie die Repräsentanten der ausgezeichneten Mode-Beauty- und Lifestylemarken. Durch den Abend führt Top Influencer Riccardo Simonetti.Bereits 2016 konnte der Deutsche Bloggerpreis – BLOTY – mit namhaften Erstplatzierten aufwarten. Dazu gehörten u.a. BREE, Conleys, Buffalo und Airfield. It-Pieces, wie eine Männer-Businesstasche, ein Long-Mantel oder ein roter Abendschuh konnten die hochkarätige Blogger-Jury mit Caro Daur, Laura von Designdschungel und Lisa von The L Fashion begeistern.Teilnehmende Unternehmen profitieren auch 2017 vonvielen Vorteilen: Sie erhalten durch das Voting eine perfekteBühne für ihr IT-Piece und treten somit mit bekannten Bloggern in Kontakt. Das Gütesiegel „Gewinner des deutschen Bloggerpreises“ kann von den Unternehmen als Marketingtool genutzt werden.Unternehmen, die mitmachen wollen, können bis zum 31.05.2017Fotos ihrer Lieblings-Trendteile über www.hashmag.de einreichen.