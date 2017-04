Hidan aus Naruto ist eben doch nicht unbesiegbar

(fair-NEWS) Ich möchte euch ein tolles Anime-Spiel vorstellen. Es bietet viele verschiedene Spielmodi und man kann seine Lieblings-Ninjas sammeln, sie in einem Team zusammenstellen, mit ihnen auf Missions-Abenteuer gehen und so die Story hautnah erleben. In PVP-Kämpfen kann man sich mit anderen Spielern duellieren oder auch gemeinsam mit allen Spielern des Servers den Neunschwänzigen herausfordern, um seinen Angriff abzuwehren!



In Naruto sind Hidan und Kakuzu auch als Zombie-Zwillinge der Akatsuki bekannt. Doch Kakuzu ist am Ende trotzdem gestorben. Hidan lebte zwar noch, als er besiegt wurde, doch ich schätze mal, dass er unterdessen wahrscheinlich auch verhungert ist, da er sich nicht ernähren konnte.Hidan ist ein gläubiger Anhänger von Jashin und hat deshalb einen unsterblichen Körper erlangt. Auch wenn er enthauptet wird, stirbt er nicht.Doch ich glaube, dass es im Anime einige Nin-Jutsus gibt, die ihn möglicherweise auslöschen könnten.



Amaterasu: Mangekyo-Sharingan ist eine Augenkunst, mit der sich eine schwarze Flamme entzünden lässt, wenn man seine Augen auf einen Punkt fokussiert. Aus den Augen des Anwenders tritt Blut aus und solange das Ziel nicht vollständig verbrannt ist, löschen die Flammen nicht aus.



Tomogoroshi no Haikotsu: Dies ist Kaguya Otsutsukis Nin-Jutsu, damit lassen sich aus den Händen graue Knochen schießen, die den Gegner zerfallen lassen, wenn er getroffen wird. Sogar wiederbelebte Körper sind davon betroffen.