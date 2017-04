(fair-NEWS)

Dass unser Gehirn in Bildern denkt, ist schon lange bekannt. "Aber warum arbeiten wir dann nicht auch visuell und vermitteln Informationen gehirn-gerecht für andere?" Diese Frage stellten sich Marko und Miriam Hamel in ihrer Tätigkeit in Beratung, Vertrieb und Training von IT-Sicherheitssoftware immer wieder. Nur zu oft mussten sie feststellen, wie schwierig es ist, komplexe Sachverhalte nur über Text verständlich zu machen. Missverständnisse raubten wertvolle Arbeitszeit, zerstörten Vertrauen und verzögerten Entscheidungen. Als Konsequenz aus dieser unbefriedigenden Situation entwickelten sie die <a href="www.visualselling.de">Visual Selling Methode</a>.Leere SprechblasenViel geredet, nichts gesagt und noch viel weniger verstanden. Kommunikation gerät im Businessalltag schnell zur Sprechblase. Ideen und Strategien werden aufwendig erarbeitet, aber nicht immer können diese auch verständlich vermittelt werden. Dass dies nicht so sein muss, davon sind Miriam und Marko Hamel überzeugt: "Visuelle Kommunikation ist der Weg zum besseren Gespräch!" Marko Hamel weiß, wovon er spricht, ist er doch überzeugter Verfechter der Visualisierung. Redet er über ein Thema, gehört der Griff zum Stift dazu. Um seine Gedanken zu skizzieren. Nicht mit Worten, sondern als Bild. Mit schnellen Strichen zeichnet er seine Kernaussagen. "Die Visualisierung ist das direkteste Medium für einen Gedankentransfer. Die Vorstellung von etwas, das im eigenen Kopf herumgeistert, wird so für sich selbst und andere Gesprächsteilnehmer sichtbar", erklärt Hamel. "Durch das visuelle Festhalten von Gedanken und Ideen kann sich unser Gehirn außerdem viel besser daran erinnern. Im Meeting sorgt ein visuelles Protokoll dafür, dass der rote Faden nicht verloren geht und alle Aspekte aufgenommen werden. Dabei fließen nicht nur die Gedanken der Meinungsführer ein, endlich erhalten auch gewinnbringende Ideen zurückhaltender Teilnehmer ihren Platz."Die Leichtigkeit des neuen DialogsNeue Arbeitswelten, neue Technologien - der Umbruch ist allgegenwärtig und bewegt sich in rasanter Geschwindigkeit. Wie können wir diese Veränderungen positiv mitgestalten? "Indem wir die Innovation der Visuellen Kommunikation nutzen", so Marko Hamel. "Auch wenn für den Ungeübten das leere Blatt, die leere Fläche zunächst einmal die größte Hürde darstellt, lässt sich die Technik der Visuellen Kommunikation leicht und von jedermann/-frau erlernen und anwenden." Wie so oft, gilt auch hier, einfach den ersten Schritt tun, oder - um im Bild zu bleiben - die ersten Ideen skizzieren. In speziellen Workshops werden Grundlagen vermittelt oder Techniken verfeinert. "Jeder wird dort abgeholt, wo er ist. Egal, ob jemand ganz am Anfang steht und noch nie etwas visualisiert hat oder schon ein Experte ist", zerstreut Marko Hamel etwaige Bedenken. So kann jeder mit dem Instrument der Visualisierung lernen, live auf passende Bilder zu kommen, eine komplette Sales Story aufzubauen oder Strategien visuell zu erarbeiten.Erlebniskongress Visuelle Kommunikation in ErfurtAm 21./22. September 2017 findet in Erfurt im Palmenhaus der zweitägige <a href="http://visualselling.de/erlebniskongress/">Erlebniskongress Visuelle Kommunikation</a> statt. Die Teilnehmer haben dabei erstmals Gelegenheit, Visuelle Kommunikation live zu erleben. Nach einer Einstimmung am ersten Netzwerkabend, stehen am zweiten Tag die Einführung in die Visuelle Kommunikation sowie der Key-Note-Vortrag auf dem Programm: Prof. Dr. Hartmut Walz von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein referiert über "Einfach genial entscheiden - mit Visualisierungen". Es folgen Einzelworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene, interaktive Unterhaltung "mitossy up your life", Abschlusspräsentationen mit Prämierung und eine Podiumsdiskussion mit Experten aus Wirtschaft, Bildung und Praxis. Das Ziel von Miriam und Marko Hamel ist klar: "Die gemeinsame Erfahrung soll dazu beitragen, die visuelle Kommunikation als neuen Standard im Business zu etablieren."



