Der Rapunzel-Effekt oder Grüner geht"s nicht - Gesunder Trend Wildkräuter-Smoothie

Der Frühling setzt viele neue Energien frei und schärft den Blick für das, was am Wegesrand, auf Wiesen und in den Gärten zu finden ist. Vieles sieht nicht nur schön aus, es isst und trinkt sich auch bestens. Wildkräuter zum Beispiel können es bei der Zubereitung von Smoothies mit ausländischem Superfood locker aufnehmen: Sie weisen Spitzenwerte an Vitalstoffen auf und sind dazu noch regional geerntet. Wie wir einmal am Tag eine Mahlzeit durch einen Wildkräuter-Smoothie ersetzen können, erläutert die Wildkräuter-Expertin Gabriele Bräutigam auf dem Gesundheitsportal PhytoDoc.Die gute Nachricht für alle, die sich als Kind damit gequält haben: Spinat muss es nicht immer sein. Der sieht zwar schön grün aus, es gibt aber viel bessere Alternativen. Die schlechte Nachricht für alle Hasen und tierischen Kräuterliebhaber: wir sind jetzt auch mal dran. Her mit dem Löwenzahn und weiteren Wildkräutern und ab in den Mixer.Generell gilt: wer nach der Winterphase und Zeit geringerer Bewegung neue Energie aufbauen, fitter und schlanker werden möchte, kann die Fettdepots gezielt mit Grünen Smoothies angehen. Und auch wenn es um die Schönheit von innen geht - eine Frühjahrskur für Haut und Haar sieht grün aus. So darf die Brennnessel nicht fehlen. Nicht nur, dass sie seit jeher schon von Uroma als Tee getrunken wurde, damit die Haare schön und voll bleiben, sie überzeugt auch durch den hohen Chlorophyllgehalt. So steht die Brennnessel mit 358 mg gegenüber Brokkoli (32 mg) und Spinat (105 mg) ziemlich klar auf dem Siegertreppchen, wenn es um den Chlorophyllgehalt geht (je 100 g essbaren Inhalts).Das beliebte Rapunzel Smoothie Rezept von Frau Bräutigam lautet daher:-1 Handvoll (junge) Brennnesselblätter-1 Esslöffel getrocknete Brennnesselsamen-1 kleiner Bio-Apfel-Eine halbe Avocado-1 Handvoll Feldsalat-1 Handvoll Eiswürfel-ca. 0,2 l WasserSammel-Tipp: Brennnesseln ohne Quaddeln verarbeiten!Bei der Ernte Garten-Handschuhe tragen und hinterher die Blätter zwischen Tüchern mit einem Nudelholz walzen. So zerbrechen die Nesselhaare.BGLSS - Für unsere Wildkräuter-Smoothies eignet sich folgendes Wildkräuter ABC-Brennnessel -liefert einen hohen Anteil an Silizium, Eisen und auch Eiweiß-Giersch - zum Basenausgleich-Löwenzahn - seine Bitterstoffe beschleunigen unseren Stoffwechsel-Scharbockskraut - dieses gilt als perfekter Vitamin-C-Lieferant (sollte jedoch nur vor der Blüte geerntet werden)-Spitzwegerich -fördert die AusleitungsprozesseÜbrigens enthalten gerade die ersten Wildkräuter besonders viel Vitamine, Mineralien und Antioxidantien. Unsere heimischen Wildkräuter überbieten dabei herkömmliche Obst- und Gemüsesorten aus dem Supermarkt um das bis zu 23-fache!Dosierungsempfehlung: Eine Handvoll Wildkräuter am Tag als Zutat in den Mixer geben.Mehr Infos zu Wildkräutern, Zubereitungstipps und den Effekten von Chlorophyll unter: <a href="www.phytodoc.de/gesund-leben/ernaehrung-gesund-abnehmen/wildkraeuter-smoothies">Schlank, schön und fit mit Wildkräuter-Smoothies.</a>Mehr zum Thema Gesundheit und Naturheilkunde bei PhytoDoc: www.phytodoc.de Über PhytoDoc:Das Internetportal bietet gesundheitsbewussten Verbrauchern wissenschaftlich gesicherte und umfassende Informationen rund um die Thematik Gesundheit, Prävention, Naturheilkunde und Heilpflanzen. Die Themenbereiche richten sich an Patienten, Mediziner und Heilpraktiker. Die PhytoDoc-Informationen sollen den Verbraucher bei seinen Entscheidungen unterstützen, alternative Therapien und Präparate zu wählen, Krankheitssymptome ganzheitlich behandeln zu lassen und bewusst auf Gesundheitsvorsorge zu setzen.



