Solar-LED-Wand-Fluter für aussen mit Bewegungssensor, 600 Lumen und IP44

Licht für sichere Wege rund ums Haus: Der Wand-Fluter leuchtet im Dunkeln den Weg - für sicheren Schritt und Tritt. Dank einstellbarer Ausrichtung genau da hin, wo man Licht benötigt.Das Licht schaltet sich bei Näherung an: Der Bewegungssensor erkennt einen auf bis zu 12 Meter Entfernung! Für optimale Funktion lässt er sich präzise ausrichten, indem man ihn um bis zu 180 Grad in jede Richtung schwenkt.Ideal auch zur Abschreckung: Auch ungebeten Gäste und potentielle Übeltäter erkennt der Bewegungssensor. Diese werden durch automatisches helles Licht in die Flucht geschlagen!Enorm Lichtstark - mit flexibler Leuchtdauer: Die 60 SMD-LEDS des <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-3321-led-hochleistungs-fluter-led-strahler-led-flutlicht-scheinwerfer.shtml">LED-Fluters</a> von <a href="www.luminea.ch/">Luminea</a> erstrahlen mit 600 Lumen starkem, superhellem weissen Licht. Damit gehören nächtliche Stolperfallen der Vergangenheit an! Die Leuchtdauer lässt sich individuell zwischen 5 und 120 Sekunden einstellen.Geld sparen dank autarker Stromversorgung: Durch das leistungsstarke Solarpanel ist der Fluter unabhängig von Steckdosen und Stromkabeln. Man montiert ihn bequem dort, wo man ihn benötigt. Mit Schutzklasse IP44 ist er spritzwassergeschützt und braucht kein Dach über dem Kopf.- Aussen-LED-Solar-Wand-Fluter mit Bewegungssensor, 600 Lumen, IP44- Automatisch Licht bei Dunkelheit für sichere Wege rund ums Haus- Ideal für Einfahrt, Hof, Carport, Garten, Terrasse u.v.m.- Superhelles weisses Licht: 60 SMD-LEDs mit insgesamt 600 Lumen- Leistungsaufnahme: 12 W- Leuchtdauer einstellbar: 5 - 120 Sekunden- Bewegungssensor: Reichweite 2 bis 12 m, Erfassungswinkel 120°, Empfindlichkeit einstellbar- Dämmerungssensor: Helligkeits-Schwelle einstellbar- Dämmerungs- und Bewegungssensor um 180° schwenkbar- Neigungswinkel des Fluters verstellbar- Autark dank Solar-Panel: amorphe Silizium-Zellen, 6 V, 110 mA- Schutzklasse IP44: spritzwassergeschützt- Stromversorgung: 1 Li-Ion-Akku Typ 18650, 1.500 mAh / 3,7 V (enthalten)- Masse Fluter: 13,5 x 20 x 15 cm, Gewicht: 535 g- Masse Solarpanel: 19 x 16 x 8 cm, Gewicht: 336 g, Länge Zuleitungskabel: 3,5 m- LED-Fluter inklusive Solar-Panel, Akku, Montagezubehör und deutscher AnleitungPreis: CHF 57.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 99.95Bestell-Nr. NX9179Zur <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX9179-3321.shtml?vid=016">Solar-LED-Wand-Fluter für aussen mit Bewegungssensor</a>

