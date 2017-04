Die Searchmetrics Content Experience: eine Evolution in der Entwicklung von Online-Inhalten

(fair-NEWS) Berlin, 25. April 2017 - Optimierte Inhalte, beste Lesbarkeit und eine Verbindung mit der jeweiligen Zielgruppe - das erreichen Autoren und Content Marketer mit der neuen <a href="www.searchmetrics.com/de/content/">Searchmetrics Content Experience</a>. Die weltweit erste Plattform für agile und datengestützte Content-Entwicklung, die <a href="www.searchmetrics.com/de/">Searchmetrics</a> heute offiziell auf den Markt bringt, unterstützt Content-Experten dabei, relevante Inhalte zu produzieren, die sowohl auf die Fragen der Nutzer eingehen als auch messbare Ergebnisse liefern. Die Searchmetrics Content Experience dient als innovativer Wegweiser, der Marketer durch den gesamten Content-Erstellungs-Prozess von Recherche über Entwicklung und Optimierung zur Veröffentlichung digitaler Inhalten leitet. Damit läutet die Searchmetrics Content Experience ein neues Zeitalter für die Entwicklung von Online-Inhalten ein.



Mit der neuen Searchmetrics Content Experience verbindet Searchmetrics Kreativität mit Data Science. Marketer sind dank der neuen Lösung nun in der Lage, die Produktion ihrer Inhalte zu skalieren, indem sie schnell die richtigen Themen identifizieren, aussagekräftige Briefings im großen Maßstab erstellen und den gesamten Content-Erstellungsprozess mit internen oder externen Teams durch leistungsfähige Qualitätssicherungsinstrumente steuern können. Gestützt auf die unternehmenseigene Deep-Learning-Technologie und neueste Erkenntnisse aus der Datenwissenschaft, begleitet die Searchmetrics Content Experience Marketer und Autoren durch die Entwicklung von Inhalten, die den Such-Intentionen von Nutzern entsprechen, relevanten Traffic liefern und so Umsatzsteigerungen planbar machen.



"Zum ersten Mal verbinden sich Search und Content innerhalb einer Software und bietet Marketern die ultimative Plattform für die Erstellung von Inhalten für mehr Online-Sichtbarkeit und direkte Beziehungen zu ihrem Publikum", sagt Marcus Tober, Searchmetrics Gründer und CTO. "Wir sind stolz, Wegbereiter dieser neuen Ära des Agile Content Developments zu sein."



Der Bedarf an einer solchen innovativen Plattform ist groß: Bereits mehrere hundert Online Marketer und Autoren beteiligten sich an der Testphase der Searchmetrics Content Experience; weitere Interessenten bekundeten ihr Interesse an dem Produkt, das bereits im September 2016 als Vorschau während der Content Marketing World in Cleveland, Ohio und der dmexco in Köln in Deutschland gezeigt wurde.



Der Topic Explorer der Searchmetrics Content Experience liefert einen umfassenden Überblick zu beliebigen Themen. So ist intuitiv zu erfassen, wie verschiedene Themen mit den Such-Intentionen von Milliarden von Menschen zusammenhängen. Die hier gewonnenen Informationen lassen sich einfach und schnell in ein konkretes Briefing für das Editorial Team verwandeln.



Der einzigartige Content Editor ist ein Kollaborations-Tool, das bereits während des Schreibens in Echtzeit Anleitungen und Feedback zu den gewählten Themen liefert.



Beruhend auf einer Datenbasis von über 250 Milliarden ständig aktualisierter Informationen können User der Searchmetrics Content Experience sofort sehen, welche Keywords und Topics wichtig sind, um ihre Inhalte für ein bestimmtes Thema zu optimieren. Des Weiteren bietet der Content Editor Informationen zur optimalen Textlänge und hält mit dem Content Score auch eine aggregierte Kennzahl zur Wettbewerbsfähigkeit der Texte im Netz bereit.



Zum Software Launch hat Searchmetrics des Weiteren den Compliance Check eingeführt. Dieses Feature analysiert sowohl eigene Inhalte als auch die von Wettbewerbern und stellt fest, ob der Content Compliance-konform ist. Ferner verfügt die Searchmetrics Content Experience über einen Analytics Bereich, der es unter anderem ermöglicht ausgewählte Keywords hinsichtlich Ihrer organischen Performance gezielt zu tracken und auszuwerten.



"Erfolg im Online Marketing ist von vielen Faktoren abhängig. Doch ein wichtiger Punkt ist mit Sicherheit die Sichtbarkeit der Unternehmens-Website und die Begeisterung der Nutzer für deren Inhalte. Um sichtbar und damit erfolgreich zu sein, ist es unerlässlich, Content zu erstellen, der auf die spezifischen Fragen der Zielgruppe abgestimmt ist. Mit der Searchmetrics Content Experience wird Content Marketing endlich transparent und somit auch skalierbar. Sie verhilft Unternehmen zu einer höheren Sichtbarkeit, die den Website Traffic steigen lässt und in einen höheren Revenue konvertiert", schließt Volker Smid, CEO, Searchmetrics ab.