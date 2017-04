Katzensprung für Kunstliebhaber: Die Sonne Frankenberg bietet Spezialarrangement im Zeitraum der Documenta

(fair-NEWS)

Alle fünf Jahre ist Kassel der Schauplatz einer der weltweit bedeutendsten Ausstellungsreihen für zeitgenössische Kunst, der Documenta. Wenn das „Museum der 100 Tage“ vom 10. Juni bis 17. September 2017 zum 14. Mal seine Pforten öffnet, bietet das im nahen Ederbergland gelegene Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg ein spezielles Arrangement für Besucher.Frankenberg, April 2017. Wer im Rahmen der Documenta mehrere Tage in verschiedenen Museen und an Freiluft-Ausstellungsorten in ganz Kassel verbringt, freut sich, wenn er am Abend an einen Ort der Muße zurückkehren kann. Genau so einen Ruhepol bietet das rund eine Stunde vom Documenta-Gelände entfernte Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg. Vom 10. Juni bis 17. September 2017 haben Gäste die Möglichkeit, die Entspannung und den Luxus des Hotels mit den bedeutendsten zeitgenössischen Kunstwerken zu verbinden.Das Arrangement im Zeitraum der DocumentaDas Angebot beinhaltet drei Übernachtungen im Doppelzimmer Classic und enthält auch das Sonne Frühstücksbuffet. Außerdem haben Gäste an zwei Tagen die Möglichkeit, einen Elektro-BMW i3 aus der neuen E-Flotte des Hotels zu nutzen und so flexibel und bequem die verschiedenen Ausstellungsorte zu erreichen. Die 330 Kilometer Reichweite des Wagens bringen Besucher zuverlässig nach Kassel und zurück, an der hoteleigenen E-Zapfsäule wird das Auto für den nächsten Tag aufgetankt. Im Anschluss an einen erlebnisreichen Tag bietet das Sonne Spa unter anderen mit unterschiedlichen Saunen, Dampfbad, Solebecken und Tepidarium Entspannung.Das Arrangement ist ab 298 Euro pro Person im Doppelzimmer Classic erhältlich.Weitere Informationen und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie unter www.sonne-frankenberg.de , alternativ kann unter der Telefonnummer +49 - 6451 - 7500 gebucht werden.