itl und Empolis entwickeln App für PricewaterhouseCoopers

Die HerausforderungDie Wirtschaftsprüfungsbranche muss eine gewaltige Menge sich ständig ändernder und komplexer Informationen beherrschen wie z. B. Gesetze, Gerichtsurteile, Interpretationen, Tabellen oder unternehmensspezifische Compliance-Regelungen. Die große deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers setzt auf effizientes Content- und Knowledge-Management, um für Kunden, Partner und Mitarbeiter aktuelle Informationen zu liefern und zielgruppenspezifischen Wissenstransfer zu sichern. PwC gab hierfür eine mobile Lösung in Auftrag.Die Ziele• Einfache Redaktionsprozesse bei Erstellung und Publikation von Fachartikeln• Automatisierbare Aktualisierungsprozesse für tagesaktuelle Inhalte• Komfortable und moderne User-Experience• Kosteneinsparungen im Redaktionsprozess• Hohe Attraktivität für Nutzer der bereitgestellten Informationen• Stärkere KundenbindungDie LösungDas Mobile & Media-Team von itl entwickelte eine App für mobile Endgeräte im Zusammenspiel mit dem Empolis Redaktionssystem CLS in einer gehosteten Umgebung. CLS zeichnet Inhalte mit Metadaten aus und stellt sie in einen wissensbezogenen Kontext. Hier können die Informationen täglich aktualisiert, korrigiert oder gelöscht werden. Texte und Bilder aus unterschiedlichen Quellen werden dynamisch in der App publiziert. Der in der Empolis Smart Cloud gehostete Server stellt die Informationen über eine sichere Schnittstelle der App zur Verfügung. Das Responsive Design und der Einsatz von Webtechnologien garantieren eine angenehme User Experience auf jedem Mobilgerät. Aktualisierungen sind sehr einfach durchzuführen, Artikel und Übersichtsseiten sind komplett in HTML und den verwandten Technologien JavaScript und CSS umgesetzt worden. Zusätzlich kann der Nutzer mittels Swiping zwischen den einzelnen Artikeln innerhalb einer Liste intuitiv navigieren sowie neu hinzugefügte Artikel oder Änderungen einsehen.Die ImplementierungDas gemeinsame Projekt von Empolis und itl wurde innerhalb von zwei Monaten mit der Markteinführung der App unter dem Namen „PwC Insurance" abgeschlossen und Ende März 2017 auf dem Empolis Executive Forum in Berlin vorgestellt.Der Erfolg• Rund um die Uhr komfortabler und verlässlicher Zugriff auf tagesaktuelle News und Beiträge der deutschen und internationalen Versicherungsexperten von PwC (Artikel, Studien, Videos)• Intuitive Nutzerführung• Gute Übersicht der Textfunde und deren Kontext• Leichter Zugriff auf unzählige und vielfältige Informationsquellen (Websites, Blogs etc.)• Schnelle Information über neue Beiträge durch Push Notification• Stabile Performance auf mobilen Endgeräten• Kundenbindende User Experience durch Responsive Design• Spürbare Reduktion von Rechercheaufwand• Einfacher WissenstransferPwC Insurance ist kostenfrei im AppStore erhältlich.



Bildinformation: itl AG