Infosys eröffnet Kompetenzzentrum in Kroatien

(fair-NEWS) Frankfurt – 25. April 2017: Infosys, ein globaler Marktführer in den Bereichen Consulting, Technologiedienstleistungen und Outsourcing, hat ein Kompetenzzentrum in Karlovac (Kroatien) eröffnet. Mit der Einrichtung stärkt Infosys sein Angebot für Ingenieurdienstleistungen in Osteuropa.



Lokale Kompetenzzentren sind Teil der Unternehmensstrategie von Infosys. Sie versorgen Kunden weltweit mit den besten Talenten. Das Zentrum in Kroatien ist auch ein Zeichen für die Expansion von Infosys im osteuropäischen Markt für Schwermaschinenbau. Die neue Einrichtung wird die regionalen Near-Shoring-Bedürfnisse befriedigen, globale Kunden mit Ingenieurdienstleistungen unterstützen und Services aus dem Bereich Forschung und Entwicklung anbieten.



Mario Antonić, kroatischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, betonte in seiner Rede während der Eröffnungszeremonie, wie sehr die Entscheidung von Infosys die lokale Kompetenz im Ingenieurwesen unterstreiche. Indem Infosys diese Expertise weltweit anbiete, trage das Unternehmen dazu bei, den Bereich Forschung und Entwicklung in Kroatien zu stärken.



Ravi Kumar S., Präsident und stellvertretender Chief Operating Officer, Infosys:

„Das Zentrum in Karlovac folgt unserer Expansionsstrategie und wird sich für unsere weltweiten Kunden als wertvoll erweisen, gerade in Skandinavien. Der Fokus liegt auf der Konsolidierung von Fähigkeiten aus Consulting, IT und Ingenieurwesen. Interessant ist das vor allem für die Bereiche Energieerzeugung und Design sowie für die Entwicklung großer Gas- und Dampfturbinen, digitaler Lösungen für Service und Wartung sowie fortgeschrittener Ingenieursoftware. Auch in Zukunft werden wir in Kompetenzzentren investieren und von lokalen Talent-Pools profitieren. Außerdem möchten wir mit lokalen Bildungsinstituten zusammenarbeiten, Innovationen mit Kunden umsetzen und ein Partner-Ökosystem aufbauen, um die neue Generation fit für die Dienstleistungen der Zukunft zu machen.”

Die Einrichtung in Karlovac ist der neueste Standort in den 16 europäischen Regionen, in denen Infosys tätig ist, um die Bedarfe von Kunden optimal zu erfüllen und lokale Arbeitsplätze zu schaffen.