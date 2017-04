Waidmannsheil und Halali erklingt auf Schloss Clemenswerth

(fair-NEWS)

Sögel, 25.04.2017 - Der traditionelle Jagdmonat September wird auf Schloss Clemenswerth im Emsland durch den beliebten Falknertag eingeläutet. Am Sonntag, den 3. September, können Urlauber bei beeindruckenden Flugvorführungen hautnah erleben, wie Adler, Falken und Bussarde vor der Kulisse des Schlosses in die Lüfte steigen und ihre Kreise drehen. Während der Vorführung erfahren die Zuschauer allerlei Wissenswertes zur Lebensweise und zum Verhalten der Vögel. Besucher können zudem am Infostand des Deutschen Falkenordens über die Falknerei im Allgemeinen, die Beizjagd im Speziellen sowie über Zucht und Haltung ins Gespräch kommen. Kinder können bunte Vogelmasken basteln und ihr Wissen bei einem Falknerquiz testen.Am Sonntag, den 24. September, findet die traditionelle Schleppjagd auf Schloss Clemenswerth statt. Es zählt mit seiner sternförmigen Anlage zu den reizvollsten Denkmälern des Spätbarocks weltweit. Nach der einleitenden Hubertusmesse unter freiem Himmel machen sich die Reiter mit ihren Pferden auf zur unblutigen Jagd über den Hümmling - die Cappenberger Hundemeute jagt keinem echten Fuchs nach, sondern einer zuvor gelegten Duftspur. Während die Pferde um die 15 Kilometer, meist im Galopp, zurücklegen, können die Besucher sich auf dem Schlossgelände vergnügen. Es gibt verschiedene Verkaufs- und Infostände. Kinder können sich auf dem Steckenpferd-Parcours ausprobieren oder sich aufs Pony schwingen sowie am Basteltisch kreativ werden. Selbstverständlich können Urlauber das Schloss und die Ausstellungspavillons besichtigen. Beschlossen wird die Schleppjagd am Spätnachmittag mit dem traditionell geblasenen Halali, dem Eichenbruch für die Reiter und dem Rinderpansen für die Hundemeute.Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei; für das Schlossmuseum gilt der reguläre Museumseintritt. Weitere Informationen unter www.clemenswerth.de



Bildinformation: Besucher können bei Flugvorführungen Adler, Falken und Bussarde bestaunen. (Bildquelle: Emsland Touristik GmbH')