Ein neues Design und mehr Charakter für die Bio-Bonbons Les Anis de Flavigny®

(fair-NEWS) Les Anis de Flavigny® werden zu 100 Prozent aus Zutaten pflanzlichen Ursprungs (vegan, gentechnik- und glutenfrei) aus zertifizierter biologischer Landwirtschaft hergestellt. Die Dragees sind sehr beliebt, nichts zuletzt Dank des biologischen Anbaus ihrer Zutaten.Demselben Rezept seit 1591 getreu werden sie aus Samen des Grünen Anis hergestellt, die vierzehn Tage lang sanft in zart aromatisierte Sirupschichten gehüllt werden. Les Anis de Flavigny® Bio-Bonbons werden mit Rohrzucker hergestellt und sind leicht bernsteinfarben. Somit unterscheiden sie sich in ihrer Farbe von dem cha-rakteristischen Reinweiß des Rübenzuckers, welcher für die Herstellung der klassischen Bonbons verwendet wird.Sieben natürliche Aromen bietet die Bio-Serie: Anis, Veilchen (neu!), Minze, Mandarine, Schwarze Johannis-beere, Lakritz und Ingwer. Die natürlichen Aromen der Les Anis de Flavigny® Bonbons sind mal dezent, mal kräftig, mal blumig, fruchtig oder würzig. Jede ovale Dose trägt eine Illustration eines der über die Jahrhunderte wechselnden Hersteller der Anisbon-bons. Die Neugestaltung der Dosen stellte für Cathe-rine Troubat (sie leitet heute die Geschäfte) die beste Möglichkeit dar, den lebendigen Charakter dieser Tradition und die hervorragende Arbeit aller vorherigen Generationen hervorzuheben.Grüner Anis Grüner Anis (nicht zu verwechseln mit Sternanis), auch bekannt unter dem botanischen Namen Pimpinella Ani-sum, gehört zur Familie der Doldenblütler und erreicht Wuchshöhen von 50 bis 80 cm. Er stammt ursprünglich aus Spanien. Die kleinen weißen Blüten der Pflanze wachsen in Dolden. Sie blühen Ende des Som-mers und tragen intensiv duftende Früchte.Rohrzuckerpflanze Die Rohrzuckerpflanze erreicht eine Wuchshöhe von 2,50 bis 4 m und wächst beispielsweise in Indien und Brasilien. Nach 11 bis 18 Monaten Anbauzeit wird der Zucker geerntet. Der Rohrzucker verleiht den Bonbons ihren süßen Geschmack.Erhältlich in 250 g, 500 g Tüten für Genießer sowie in einer kleinen Schachtel für die Tasche, zum Anbieten und für unterwegs!Die Bonbons sind in Bio-Supermarktketten und -Fachgeschäften für 2,90 € (UVP) pro Dose erhältlich.



