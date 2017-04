Silversea Expedition News

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, April 2017: Bei der monegassischen Luxusreederei Silversea stehen in den kommenden Wochen mehrere Innovationen im Bereich Expeditionen an. Nach der Modernisierung im April wird die Silver Explorer ab dem 20. Mai Gäste im neuen Design begrüßen. Auf zwei neuen Reiserouten zu den Galapagosinseln, bringt die Silver Galapagos Gäste zwischen Baltra und San Cristobál zu den einzigartigen Landschaften Ecuadors. Hier können Expeditionsreisende Tierbeobachtungen in der freien Wildnis auf eine spektakuläre Art und Weise hautnah erleben.Neue Inneneinrichtung für die Silver ExplorerWährend der umfangreichen Renovierung im Trockendock in Las Palmas erhält die Silver Explorer eine neue Farbgebung in eleganten Blau- und Beige Tönen. Die öffentlichen Bereiche, wie die Observation Lounge und die Connoisseur’s Corner, werden zukünftig in diesen frischen Farben erstrahlen. Im The Restaurant und der Theater’s Bar lädt ein modernisiertes Design Gäste zum Verweilen ein. Mehr Platz zum Entspannen und Auspowern bietet das vergrößerte Spa und Fitness Center.Über die öffentlichen Bereiche hinaus erhalten auch die Suiten ein Interieur-Update. Neben neuen Matratzen, Kleiderschränken und Flatscreen-Fernsehern werden die Bäder mit neuen Fußböden und Regenwasserduschen ausgestattet. Neben Suiten mit Verbindungstür bietet Silver Expedition Familien und Freunden, die gerne zusammen reisen, einen komfortablen, persönlichen und kosmopoliten All-Inclusive-Lifestyle, bei dem sich Gäste wie zu Hause fühlen können. Die Silver Explorer verfügt über ein ausgezeichnetes Gourmet-Angebot, einen persönlichen Butler-Service und eine großzügige Auswahl an All-Inclusive-Leistungen wie kostenfreie Getränke, Spirituosen und kostenloses WLAN auf dem ganzen Schiff.In 7 Tagen um die Galapagos-InselnAuf der Expedition von Baltra nach San Cristóbal kommen Gäste in den Genuss der prächtigen Flora und Fauna Ecuadors. Eine Erweiterung im Programmablauf der Silver Galapagos ist die Umrundung der Isla Daphne Grande. Weitere Highlights auf der nördlichen Route sind die spannenden Orte Bahia Darwin und El Barranco in Genovesa sowie Punta Pitt in San Cristóbal. Zu den Höhepunkten der Reise gehören Klettertouren auf die Prince Philip’s Steps, Wanderungen auf erloschenen Vulkanen und Beobachtungen einzigartiger Vogelkolonien.Auf der westlichen Route, von San Cristóbal nach Baltra, erweitert Silversea das bisherige Angebot um neue Destinationen wie Cerro Dragón und Playa Las Bachas in Santa Cruz. Krönung dieser Expeditionsreise ist ein Besuch im Frausto Llerena Breeding Center in dem Gäste Riesenschildkröten, Leguane und Pinguine aus nächster Nähe beobachten können.„Die Galapagos-Inseln sind zweifellos eine Traumdestination für Naturliebhaber und unsere neuen Routen zeigen die beeindruckende Flora und Fauna, welche für die Region einzigartig ist“, sagt Conrad Combrink, Leiter des Expeditionsbereiches bei Silversea. Die Silver Galapagos führt zu abgelegenen Paradiesen, die von einer außerordentlich großen und auf der Welt einmaligen Artenvielfalt von Tieren wie Riesenschildkröten und Leguanen geprägt sind. Eine Expedition zu den Galapagosinseln folgt den Spuren von Charles Darwin in das ursprünglichste Tierparadies dieser Welt.



Bildinformation: Silversea Expedition News