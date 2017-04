4D Projects - App-Entwicklung, Webdesign und mehr aus einer Hand

(fair-NEWS)

4D Projects ist eine <a href="www.4dprojects.de">Full Service Internet-Agentur </a>aus Düsseldorf und betreut nationale und internationale Kunden in allen Bereichen digitaler Kommunikation.Von der App-Entwicklung (für alle Plattformen) über die Realisierung mobiler Webseiten bis hin zu klassischem Web-Design sind die Düsseldorfer ein kompetenter Ansprechpartner. Neben der Umsetzung spielt auch Beratung eine wichtige Rolle.Der Beratungsbedarf vieler Unternehmen ist hoch, denn in den letzten Jahren hat sich auf dem Gebiet der neuen Medien sehr viel getan. Die technische Entwicklung bei mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs, die extrem stark gestiegene mobile Internet-Nutzung, die gewaltigen Zuwächse bei E-Commerce und der rasante Aufstieg sozialer Netzwerke haben für viel Bewegung gesorgt. So wird den interaktiven oder mobilen Medien inzwischen in allen Branchen ein viel größerer Stellenwert beigemessen.Auch auf dem fast schon klassischen Webdesign-Gebiet gibt es viel Bewegung. Anstelle überwiegend statischer Seiten sind komplexe, dynamische Websites gefragt. Meist mit einem Content Management System (CMS), Anbindung an Datenbanken, E-Commerce und zusätzlichen individuell programmierten Funktionen. Stark gefragt sind auch Websites, welche auf die Nutzung mit mobilen Endgeräten optimiert sind.Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die gute Sichtbarkeit in Suchmaschinen, insbesondere bei Google. Fast alle Internetuser nutzen Suchmaschinen um zu den sie interessierenden Inhalten zu kommen. Da die meisten Benutzer aber nur die vorderen Ergebnisse berücksichtigen, ist es essentiell für Unternehmen möglichst weit vorne gefunden zu werden. Suchmaschinen-Optimierung (SEO) ist daher ein wesentlicher Bestandteil des Online-Marketing. Aber es gibt auch viele weitere Maßnahmen die Online-Bekanntheit zu erhöhen. So sind z.B. soziale Netzwerke wie Facebook mit ihrer intensiven Nutzung und ihren aktiven Mitgliedern ideale Tools für Virales Marketing. Auch Online-PR-Arbeit kann sehr effektiv sein.4D Projects wurde im Jahr 2000 gegründet, ist ein Pionier auf seinem Gebiet und hat bereits hunderte Online- und Mobile-Projekte realisiert. Auf seinen Erfahrungen ausruhen kann sich die Webagentur jedoch nicht. Um in dieser schnellen Branche immer "State of the Art" zu sein und seine Kunden auf dem neuesten Stand beraten zu können, setzt sich das Unternehmen stets mit den neuesten Trends und Entwicklungen auseinander.



Bildinformation: Web, App und Social-Media