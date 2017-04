Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz: DEHOGA-Auszeichnung als TOP-5-Ausbildungsbetrieb Berlins

Pressemitteilung von Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

(fair-NEWS) 25. April 2017 - Das Park Inn Berlin Alexanderplatz wurde heute als eines der TOP-5-Ausbildungsbetriebe Berlins von der Initiative "Ausbildung mit Qualität" des DEHOGA Berlin ausgezeichnet. Das Hotel wurde damit für hervorragende Ausbildungsqualität und beispielhaftes Engagement in der Berufsausbildung gewürdigt.



"Wir freuen uns sehr, eines der besten Ausbildungshotels Berlins zu sein. Die Azubis von heute sind die Führungskräfte von morgen. Deswegen tun wir alles, um engagiertem Hotelnachwuchs die bestmögliche Ausbildung zu geben", erklärt Jürgen Gangl, General Manager des Park Inn Berlin Alexanderplatz. "Bereits seit 2013 sind wir mit dem Siegel "Exzellente Ausbildung" von der DEKRA zertifiziert und von der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV) auditiert. Die erneute Auszeichnung macht uns sehr stolz und bestätigt uns in unserer langjährigen Ausbildungs- und Talentförderung, die für uns die Basis ist, die Qualität und das Image unserer Branche hochzuhalten und junge Menschen für die Hotellerie zu begeistern".



Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter 25. April 2017 - Das Park Inn Berlin Alexanderplatz wurde heute als eines der TOP-5-Ausbildungsbetriebe Berlins von der Initiative "Ausbildung mit Qualität" des DEHOGA Berlin ausgezeichnet. Das Hotel wurde damit für hervorragende Ausbildungsqualität und beispielhaftes Engagement in der Berufsausbildung gewürdigt."Wir freuen uns sehr, eines der besten Ausbildungshotels Berlins zu sein. Die Azubis von heute sind die Führungskräfte von morgen. Deswegen tun wir alles, um engagiertem Hotelnachwuchs die bestmögliche Ausbildung zu geben", erklärt Jürgen Gangl, General Manager des Park Inn Berlin Alexanderplatz. "Bereits seit 2013 sind wir mit dem Siegel "Exzellente Ausbildung" von der DEKRA zertifiziert und von der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV) auditiert. Die erneute Auszeichnung macht uns sehr stolz und bestätigt uns in unserer langjährigen Ausbildungs- und Talentförderung, die für uns die Basis ist, die Qualität und das Image unserer Branche hochzuhalten und junge Menschen für die Hotellerie zu begeistern".Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.parkinn-berlin.de

Bildinformation: Willy Weiland mit Jürgen Gangl,Petra Strenger und Azubis Charlene Mulack, Helma Maria Karl (Bildquelle: Sabine Hauf)

Über das Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz:



Das Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz liegt direkt gegenüber dem Berliner Fernsehturm und ist mit 150 Metern das höchste Gebäude der Hauptstadt. Das modern designte Vier-Sterne-Superior-Hotel verfügt auf 37 Etagen über 1012 Gästezimmer verschiedener Kategorien sowie Suiten und bietet einen atemberaubenden Blick auf Berlin. Für Entspannung und Erholung sorgt ein Wellnessbereich mit Sauna, Massage, Fitnessgeräten und einer Health-Bar. Zu den besonderen Einrichtungen des Hauptstadt-Hotels gehören die Gastronomiewelt "Spagos", wo Speisen im euro-kalifornischen Stil in einer offenen Showküche zubereitet werden, eine Dachterrasse in der 40. Etage sowie das Forum für zeitgenössische Kunst "art place berlin" mit ständig wechselnden Ausstellungen. Typisch berlinerisch mit lokalen Gerichten und Brandenburger Spezialitäten geht es in der "Zille-Stube" zu. Das "Humbold"s Restaurant" bietet verschiedene nationale und internationale Spezialitätenbuffets. Für Tagungen verfügt das Business-Hotel über elf variable Veranstaltungsräume mit Tageslicht - inklusive einem Ballsaal für bis zu 350 Personen. Ein öffentliches Parkhaus, optimale Anbindung an alle öffentlichen Verkehrsmittel sowie Busparkplätze garantieren den Gästen kurze Wege.

«Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz: DEHOGA-Auszeichnung als TOP-5-Ausbildungsbetrieb Berlins»

Alexanderplatz 710178 BerlinDeutschlandTelefon: +49 30 2389 0Elke Albert[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbhSophie-Charlotten-Str. 10314059 Berlinnelke@knowbodies.de01777037412Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung