Grayling übernimmt DACH-Kommunikation für Commvault

München/Frankfurt/Wien, 25. April 2017 – Der Datenmanagement-Experte Commvault setzt auf Grayling. Die Kommunikationsagentur hat sich in einem Pitch durchgesetzt und unterstützt ab sofort Commvault bei der strategischen Planung und Umsetzung der Unternehmens- und Pro-duktkommunikation sowie im Social-Media-Management in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für das Grayling Büro in Wien, das bereits seit 2015 für Commvault tätig ist, war es ein erfolgreicher Repitch. Über Corporate Storytelling und Themensetting soll das Markenprofil von Commvault geschärft und das Unternehmen nachhaltig als erste Adresse für leistungsfähiges Datenmanagement und Datensicherungslösungen positioniert werden.Als einer der führenden Anbieter von leistungsfähigem Datenmanagement und Datensiche-rungslösungen on-premise und in der Cloud unterstützt Commvault Unternehmen weltweit da-bei, ihre Daten so einzusetzen, dass sie einen Mehrwert aus ihnen generieren, tieferen Einblick erhalten und moderne Datenumgebungen transformieren.„Grayling hat uns mit der Kombination aus strategischer Herangehensweise, lokaler Kompetenz und operativer Umsetzungsqualität überzeugt. Die Agentur hat nicht nur die entsprechende B2B-Technologie-Expertise, sondern liefert kreative und innovative Ansätze, um die Commvault-Story zu erzählen und uns so in den einzelnen Märkten medienwirksam zu platzieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Yvonne Schickel, Marketing Manager EMEA Central bei Commvault.„Commvault und Grayling haben etwas gemeinsam: Wir lieben Daten. Durch Analyse und Ka-tegorisierung wird daraus wertvolle Information. Für Commvault nutzen wir die Synergien mit unseren eigenen Büros in Wien und Zürich für eine nahtlose Betreuung in DACH. Ein großartiger Zuwachs für unseren Standort in München, der ein spannendes Kundenportfolio betreut und stabil wächst“, sagt Grayling Deutschland CEO Frank Schönrock.Michaela Gross, Senior Director und Practice-Lead Grayling München, ergänzt: „Daten sind das neue Gold und der wettbewerbsentscheidende Faktor im Zeitalter der digitalen Transformation. Commvault hat dazu die passenden Lösungen. Mit kreativem Inhalt und Storytelling über alle Kanäle hinweg werden wir die Bekanntheit von Commvault bei den relevanten Zielgruppen weiter ausbauen.“Über CommvaultCommvault ist ein führender Anbieter von Lösungen für Daten- und Informationsmanagement. Der Anbieter unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Daten so einzusetzen, dass sie einen Mehrwert aus ihnen generieren, tieferen Einblick erhalten und moderne Datenumgebungen transformieren. Die Lösungen und Services von Commvault werden direkt sowie durch ein weltweites Partnernetzwerk vertrieben und umfassen eines der führenden Branchen-Portfolios für die ganzheitliche Sicherung und die Wiederherstellung von Daten sowie für Archivierung, File-Synchronisierung und -Zugriff. Dies gilt für physikalische Speichersysteme, sämtliche gängigen Virtualisierungsplattformen sowie die Cloud. Commvault erhielt für seine Technologie-Vision, Innovationen und Umsetzung als unabhängiger und vertrauensvoller Partner bereits in der Vergangenheit Anerkennung von Kunden und einflussreichen Dritten. Commvault konzentriert sich ausschließlich auf Datenmanagement und wird nicht durch Hardwaregeschäft oder andere Businessziele abgelenkt. Dies überzeugt Kunden aller Größen und Branchen, mit Lösungen on-premise, in der Cloud, auf mobilen Platt-formen und im as-a-Service-Modell. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.000 hochqualifizierte Mitarbeiter weltweit, wird an der NASDAQ (CVLT) gehandelt und hat seinen Konzernsitz in Tinton Falls, New Jersey, USA. Mehr Informationen darüber, wie Commvault Ihre Daten für Sie arbeiten lässt unter: www.commvault.de



Bildinformation: Grayling übernimmt DACH-Kommunikation für Commvault