The Beaches of Fort Myers & Sanibel: Festivals und Events 2017 – Im Inselparadies spielt die Musik

Fort Myers/ Frankfurt- Im tropischen Inselparadies The Beaches of Fort Myers and Sanibel im Südwesten Floridas verbringen Besucher traumhafte Tage an puderzuckerweißen Sandstränden, beim Entdecken der einzigartigen Flora und Fauna oder beim Schlemmen von frischemFisch und tropischem Obst mit Meerblick. Und obwohl allein all das schon viele schöne Urlaubsmomente garantiert, wartet die Region auch mit einer Vielzahl an Festivals und Events auf, die für Unterhaltung und Abwechslung sorgen – das ganze Jahr über.Save the date – die HighlightsUnbedingt vormerken: Den zweiten National Seashell Day am 21. Juni 2017! Shelling – so nennen die Einheimischen die Muschelsuche – ist eine beliebte Urlaubsaktivität an den Stränden von Fort Myers und der vorgelagerten Inseln, dank der mehr als 400 verschiedenen Muschelsorten, die das Meer an dieKüste spült. Zu diesem Anlass finden Lesungen, Shelling-Touren, Workshops mit Muschelkünstlern und weitere Events statt, außerdem locken die Hotels Südwestfloridas mit Sonderangeboten und Paketen, wie beispielsweise kostenlose Shelling-Bootsfahrten zu den vorgelagerten Insel, Muschelführer undTaschen, kostenloses Frühstück und mehr. Weitere Informationen finden muschelinteressierte Urlauber unter www.nationalseashellday.com Ein weiteres Event, das Gäste nicht verpassen sollten, ist das jährliche Island Hopper Songwriter Fest, das vom 22. September bis zum 1. Oktober 2017 zum vierten Mal Musik von herausragenden Songschreibern nach Fort Myers bringt. Das kostenlose Festival bietet damit über ganze zehn Tagemusikalische Unterhaltung mit hochkarätigen Interpreten auf den wohl schönsten Bühnen von Downtown Fort Myers und der Inseln. Das Festival beginnt am 22. September auf Captiva Island und endet vom 29. September bis zum 1. Oktober 2017 in Fort Myers Beach.Im historischen Downtown Fort Myers werden die Performances dazwischen stattfinden. Nur für eine begrenzte Anzahl an bestimmten Events werden Tickets nötig sein.Die Liste der Künstler und das komplette Programm werden in Kürze veröffentlicht. Weitere Informationen finden Musikfreunde auf Reisen unter www.islandhopperfest.com Weitere Events in der Region:11. Fort Myers Beach Film Festival, Fort Myers Beach (26. bis 30. April 2017)Fans von Independent-Filmen, Filmemacher und Vertreiber kommen beim Fort Myers Beach Film Festival für vier Tage zusammen, um Ideen auszutauschen, zu netzwerken und großartige Filme zu schauen. Die Unterkünfte der Region bieten anlässlich des Festivals spezielle Raten und Pakete, um dasinternationale Event zu unterstützen.21. MangoMania Tropical Fruit Festival, Pine Island (15. bis 16. Juli 2017)Zwei Tage lang ist die Mango der Star auf Pine Island, aber auch andere regionale Obstsorten rücken bei dem ungewöhnlichen Festival jedes Jahr in den Mittelpunkt, darunter unter anderem Lychees, Carambola, Longan, Papaya und die Sapote-Frucht, die für ihren besonderen Geschmack nachSchokoladenpudding bekannt ist. Das Festival wartet aber nicht nur mit kulinarischen Früchte-Highlights auf, sondern wird ergänzt durch Musik, Kunst und Handwerk, Kochwettbewerbe und die Krönung der Mango-Königin.31. Oktoberfest, Cape Coral (20. bis 22. und 27. bis 29. Oktober 2017)Organisiert vom German-American Club, zelebriert diese große Veranstaltung deutsche Kultur, Kulinarik, Musik und Tanz. Zu den Highlights gehören Live-Auftritte deutscher Musikgruppen, deutsches Essen und Bier sowie ein Karnevalsbereich für Kinder. Programm und Tickets finden Interessierte auf der Webseite.28. J.N. „Ding“ Darling Days, Sanibel Island (15. bis 21. Oktober 2017)Die Veranstaltung findet im Rahmen der National Wildlife Refuge Week statt und feiert dieses Jahr außerdem den 140. Geburtstag ihres Namensgebers. Am Family Fun Day stehen kostenlose Aktivitäten wie geführte Tram-Touren, Tierwelt-Präsentationen, Handwerksstunden für Kindern, ein „Touch Tank“zum Erfühlen der Tier- und Pflanzenwelt, ein Schmetterlingshaus und Bogenschießen auf dem Programm.12. Fort Myers Beach Pirate Fest, Fort Myers Beach (Oktober 2017)Ahoi – das ist das Motto für säbelrasselnden Wochenendspaß für die ganze Familie in Fort Myers Beach. Die Veranstaltung beinhaltet Schnitzeljagden, ein Kneipenquiz, Seeschlachten, Kapitän Blackbeards Kindershow und mehr. Eingefleischte Piraten sind natürlich im Kostüm willkommen.35. Taste of the Town, Fort Myers Jet Blue Park (November 2017)Die Junior League von Fort Myers kreiert beim Taste of the Town Festival einen Tag voller gutem Essen, Musik und Unterhaltung für Kinder. Alle Einnahmen aus der Veranstaltung fließen in die Finanzierung von Projekten der Junior League.Cape Coral CoCoNut Festival, Cape Coral (November 2017)Mit dem Cape Coral CoCoNut Festival wird Cape Coral seinem guten Ruf hinsichtlich frischer Kokosnüsse, Kulinarik aus der ganzen Welt, Bootssport, Fischen und Natur gerecht. Zu den Highlights gehören der Auftritt eines US-Musikstars, sportliches Entertainment, Fahrgeschäfte, Wasserskishows,tropische Gerichte, Wettbewerbe, Kokosnusshandwerk und ein Feuerwerk.12. Sanibel Island Writers Conference im BIG Arts und der Sanibel Island Public Library (November 2017)Diese Autorenkonferenz zieht renommierte Autoren und Songschreiber, preisgekrönte Dichter und Drehbruchschreiber an. In kleinen Workshops teilen die Experten ihr Talent mit aufstrebenden Autoren aller Niveaus. Die Teilnehmer kommen in den Genuss abendlicher Lesungen und Konzerte, die auch fürdie Öffentlichkeit zugänglich sind. Willkommen ist jeder Autor, der etwas Neues schaffen oder an einem laufenden Projekt arbeiten möchte. Mehr Details und Informationen zur Reservierung finden Interessierte auf der Webseite oder bei Tom DeMarchi unter tdemarch@fgcu.edu und telefonisch unter001 239 590 7421.31. American Sand Sculpting Championship, Fort Myers Beach (November 2017)Beim jährlichen American Sand Sculpting Championship and Beach Festival in Fort Myers Beach geraten Groß und Klein ins Staunen. Gesponsert von der Fort Myers Handelskammer, ist die Veranstaltung das größte Sandskulpturen-Event Floridas und wartet mit Weltklasse-Meistern im Sandskulpturenbauen,einem Profi-Wettbewerb, einem Amateur-Wettbewerb, Vorführungen, Workshops und vielem mehr auf. Über 1000 Tonnen Sand werden die Sandskulpturenbauer zu den schönsten Gebilden formen – bei einem der zehn besten Sandskulpturen-Wettbewerb der Welt laut USA Today und CNN Travel.42. Holiday Nights in den Edison & Ford Winter Estates, Fort Myers (Ende November 2017 bis Anfang Januar 2018 (ausgenommen 24. und 25. Dezember 2017))Besonders weihnachtlich feiern alljährlich die Edison & Ford Winter Estates und begeistern nun schon seit 40 Jahren ihre Besucher. Die beeindruckenden Winteranwesen der beiden guten Freunde Thomas Edison und Henry Ford sind heute mit Museum und Parkanlage ein Muss für zahlreiche Besucher, dieeine Reise in die Vergangenheit unternehmen möchten. Und da ist es kein Wunder, dass beim Erfinder der Glühbirne das gesamte Anwesen in der Adventszeit im Glanz üppiger Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt. In weihnachtlicher Atmosphäre kommen Besucher in den Genuss von Live-Musik, einemspeziellen Kinder-Programm sowie verlängerten Öffnungszeiten. Laut USA Today gehört die Veranstaltung zu den „10 Best Historic Homes for the Holidays“.33. Christmas Luminary Trail und Open House, Sanibel und Captiva (Dezember 2017)Diese Veranstaltung zieht Besucher aus aller Welt an: Gemeinsam mit den Einheimischen feiern sie die Weihnachtszeit mit einem drei Meilen langen Zug aus Kerzen und verschiedenen Events.



