Für die Fans des kleinen Kobolds Nepomuck gibt es demnächst Lesespaß im Doppelpack, denn am 12. Mai 2017 erscheint im Karina-Verlag das Kinderbuch „Mit Nepomuck auf Weltreise“. Die lustigen und lehrreichen Geschichten werden von wunderschönen Illustrationen und Ausmalbildern der Künstlerin Reni Becker begleitet.Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!ProduktinformationGebundene Ausgabe: 140 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3961112762ISBN-13: 978-3961112760Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 5 JahrenTrailer:https://www.youtube.com/watch?v=LqWhxDSil1kNepomucks AbenteuerNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?ProduktinformationTaschenbuch: 152 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3903056189ISBN-13: 978-3903056183Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreGröße und/oder Gewicht: 14,8 x 0,9 x 21 cmTrailer.https://www.youtube.com/watch?v=bwCmbPOqMpEÜber die Autorin:Lasst euch verzaubern und tretet ein in das Reich der Hexen, Elfen und Kobolde!Die 1961 in Deutschland geborene Schriftstellerin Christine Erdiç, die seit dem Milenium in der Türkei lebt, hat sich anscheinend den kleinen Zauber- und Naturwesen verschrieben.Nachdem 2010 NEPOMUCKS ABENTEUER, die Geschichte eines kleinen Kobolds, der unfreiwillig unter dem Weihnachtsbaum einer Menschenfamilie als Weihnachtsgeschenk landet, im Handel erschien, folgten 2013 ZAUBERHAFTE GERICHTE AUS DER KOBOLDKÜCHE, ein Kochbuch mit so klangvollen Rezeptnamen wie Kobolds Goldtaler und Punsch für kleine Kobolde und 2014 GESCHICHTEN AUS DEM REICH DER HEXEN, ELFEN UND KOBOLDE, ein Kinderbuch mit lustigen Ausmalbildern.Wenn man die sympatische Autorin fragt, warum sie gerade diese Art von Büchern schreibt, so lautet ihre Antwort: " Weil es mir selber Spaß macht und ich die Leser in dieser viel zu hektischen und von Konsum und Umweltzerstörung gezeichneten Gesellschaft auf humorvolle Weise zum Nachdenken bringen möchte. Und wo kann man da besser ansetzen als schon bei den Kindern."Weitere Bücher:LUHG HOLIDAYWILLKOMMEN IM LUHG HOLIDAYAUF WIEDERSEHEN IM LUHG HOLIDAYGLÜCKSSCHMIEDE, TIPPS FÜR MEHR GLÜCK UND ERFOLGKLEINE MUTMACHGSCHICHTEN (in Zusammenarbeit mit 3 anderen Autorinnen)MYSTICA VENEZIAMehr Informationen über die Autorin, ihre Bücher und Projekte unterMEINE BÜCHER- UND KOBOLDECKEhttp://christineerdic.jimdo.com/undREISETIPPS UND LITERATURhttps://literatur-reisetipps.blogspot.com.tr/Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“©byChristine Erdic



