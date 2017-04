So macht Lernen Spaß!

(fair-NEWS)

Mit diesen interessant gestalteten Bücher bereitet Kindern das Lernen ein ganz besonderes Vergnügen!Ein tierisches ABCLiebenswerte Reime machen gleichzeitig das Erlernen des ABC zu einem Vergnügen, als sie Kindern - mit Hilfe schöner Illustrationen - auch einen kleinen Einblick in die Tierwelt geben.Produktinformation• Taschenbuch: 28 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 390305688X• ISBN-13: 978-3903056886• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 0,5 x 21,1 cmFlorentino Florian: Die FeuerwehrmausDer Brand in einem kleinen italienischen Dorf lässt Maus Florentino auf große Reise gehen. Florentino landet in Deutschland, in einer Feuerwache, die vorläufig sein neues Zuhause wird. Als er die Wache durch Umsicht vor einem Brand bewahrt, wird Florentino zur Feuerwehrmaus. Sein menschlicher Freund Markus lehrt ihn in weiterer Folge alles, was er über die Feuerwehr wissen sollte, um im richtigen Moment auch immer das Richtige tun zu können.Florentinos Abenteuer lädt Kinder wie auch Erwachsene ein, mehr über die Einrichtung Feuerwehr zu erfahren.Produktinformation• Taschenbuch: 120 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161373• ISBN-13: 978-3903161375• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,2 x 21,3 cmDu bist schön, so wie Du bist - You're beatiful, the way you areDas unterhaltsame und reichlich illustrierte Geschichten- und Malbuch ist hervorragend für Lesenfänger bzw. als Vorlesebuch für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter geeignet. Durch das Ausmalen der Illustrationen wird das Verständnis der Texte zusätzlich gefördert.Produktinformation• Taschenbuch: 56 Seiten• Sprache: Englisch, Deutsch• ISBN-10: 3961112339• ISBN-13: 978-3961112333• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 29,2 x 20,2 x 0,6 cmOle, der kleine Igel: Ole, the little hedgehogDer kleine Ole lebt mit seiner Mutter und den Geschwistern im Wald. Aber Ole ist der Kleinste und kommt sich sehr unnötig vor - doch dann passiert etwas, wo der kleine Igel seine wahre Größe beweisen kann.Das Buch ist ein "Zauberbuch", wendet man es, so ist das komplette Buch seitenkonform in Englisch. Es Werk, mit dem Kinder auch selbstständig ihr Sprachwissen erweitern können. Ideal auch zum Vorlesen und für den Englischunterricht in Kindergärten und Grundschulen.Die Geschichte wird von vielen handgezeichneten Illustrationen der Künstlerin Karin Pfolz begleitet.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 44 Seiten• Sprache: Englisch, Deutsch• ISBN-10: 3961112541• ISBN-13: 978-3961112548• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 4 JahrenMit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 140 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (12. Mai 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112762• ISBN-13: 978-3961112760• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren



