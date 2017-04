Gitteraufsatzrahmen von Ernst Handel - kaufen oder leasen und viel Geld sparen

(fair-NEWS)

Aus dem kleinen Familienunternehmen ist die Ernst Handelsgesellschaft mbH geworden. Mittlerweile gilt der Betrieb als Spezialist für Europaletten, Industrie- und Kunststoffpaletten sowie der dazu passenden Gitteraufsatzrahmen. Das Unternehmen berät und ist als Partner in den Branchen Industrie, Export, Transporte, Logistik und Lebensmittel tätig. Je nach Bedarf sind die Gitteraufsatzrahmen in unterschiedlichen Formaten, Größen und Oberflächen erhältlich. Sonderanfertigen sind von einer Menge ab 30 Stück möglich. Es kann unter verschiedenen Sonderformaten, Sonderhöhen, Sonderfarben etc. gewählt werden. Der Vorteil, die Dienste der Ernst Handelsgesellschaft mbH in Anspruch zu nehmen, sind mehr Flexibilität und Kostenersparnis, dabei mehr Zeit für die Kernkompetenzen.Verschiedene Leasingmodelle helfen Kosten sparenUnternehmen planen kurz- und langfristig bei Transport und Logistik. Die Ernst Handelsgesellschaft mbH bietet unterschiedliche Mietmöglichkeiten für Ladungsträger an. Seine langjährige Erfahrung setzt das Unternehmen Ernst ein, um seinen Kunden mit guten Konditionen zu helfen. Zur Optimierung Ihres Cashflows hat die Firma Ernst das "sell-and-lease-back-Verfahren" eingeführt. Dabei verkaufen die Kunden ihren vorhandenen Leergutbestand (gebrauchte, tauschfähige Euroboxen) und mieten diese gleichzeitig wieder an. So können Sie sich durch frei werdende Liquidität wieder entspannter auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und erhalten damit die Möglichkeit neue Projekte anzugehen und Ideen zu realisieren. Die Finanzierung ist auf diesem Weg gesichert. Vorschläge von den Kunden werden gern berücksichtigt.Gitteraufsatzrahmen bedarfsgerecht ordernGeeignete Paletten gibt es aus Kunststoff oder Holz und <a href="www.ernst-handel.de/gitterboxen-gitterkoerbe/gitteraufsatzrahmen">Gitteraufsatzrahmen</a> aus Holz und Metall. Die Beschichtung des Metalls der Gitteraufsatzrahmen ist galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt, lackiert oder pulverbeschichtet. Es gibt vollständige Gitterboxen und Varianten, die kombiniert und zusammengelegt werden können. Unterschiedliche Formate werden für Lebensmittel und andere Transporte angeboten. Unter standardisierten Europaletten und Sonderanfertigungen kann gewählt werden. Gerade für Transporte, wo nach Auslieferung fertig verpackte Ware wieder mitgenommen werden soll, sind zerlegbare Ladungsträger wichtig, um beim Rücktransport ausreichend Raum zur Verfügung zu haben. So lassen sich Transportkosten minimieren.Gitterboxen und andere Ladungsträger passgenauGünstiger als Anschaffung und zusätzliche Versicherungen ist Leasing. Außerdem entfällt für das Mietmaterial Lagerraum. Es ist mit Kostenersparnis in vielerlei Hinsicht zu rechnen. Ladungsträger aus der Vermietung können außerdem zweckgebundener geplant werden. Welcher Unternehmer hat schon das Geld, sich alle Grundformate und unterschiedliche Höhen an Transportmitteln zu kaufen, die er für die unterschiedlichsten Zwecke benötigt. Die Ernst Handelsgesellschaft mbH stellt alle Grundformate (600x400, 800x600, 1200x1000 mm) und alle Höhen (200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm) zur Verfügung. Gestaffelt nach Stückzahl können Prozente beim Leasing eingespart werden. Das Mietmaterial ist neu und gebraucht erhältlich. Die Gitteraufsatzrahmen werden mit und ohne Paletten geliefert. Es kann per Telefon oder online bestellt werden. Der Vorteil, im Internet zu bestellen, liegt auf der Hand. Unter dem gesamten Angebot kann zeitnah und unkompliziert geordert werden.



Bildinformation: Gitteraufsatzrahmen von Ernst Handel - kaufen oder leasen und viel Geld sparen