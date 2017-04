Jedes 3. Depot bei der Partner Bank ist weiblich

(fair-NEWS)

Wertpapiere, Aktien, Anleihen – ist die Finanzbranche eine von Männern dominierte?„Generell ist ein Großteil unserer Kunden männlich - ob Vorsorgeprodukte, Fonds oder Aktienkörbe. Aber die Frauen holen auf. Tendenz leicht steigend“, konstatiert Andrea Bodner, Leiterin des Service Center und Vermögensberaterin bei der Partner Bank.„Bereits 30% der Depots sind Frauen-Depots. Die weibliche Quote ist in den letzten Jahren konstant, wenn auch gering, gestiegen. Dies ist eine erfreuliche und begrüßenswerte Entwicklung, da immer mehr Frauen Entscheidungen über Investments selbst in die Hand nehmen“, sagt Andrea Bodner weiter.Fondskörbe sehr beliebt„Sieht man sich die Depots genauer an, wird deutlich, dass die Vermögensverwaltung mit Fondkörben bei Frauen vorherrscht. Gut verwaltete Vorsorgeprodukte sind ideal für die Frau, die lieber nicht ständig Kurse beobachten will und trotzdem smart anlegen möchte. An zweiter Stelle investieren Frauen in Einzel-Wertpapiere, wohingegen Aktien- und Mischkörbe leicht rückläufig sind. Auch das Vertrauen in physisches Gold, als zusätzliche Beimischung zu einem Wertpapierdepot, steht bei Frauen in der Rangliste weit oben“, fasst Andrea Bodner zusammen.Weibliche Beratung dominiertDie Quote an weiblichen Beraterinnen ist bei der Partner Bank im Bankenvergleich überdurchschnittlich hoch.„Viele Frauen ergreifen diesen Wirtschaftszweig und machen anschließend selbstbewusst ihren Job. Frauen sehen Geschäftsbeziehungen langfristig, sind empathisch und sehr feinfühlig in der Betreuung von Kunden. Auch die Bereitschaft der männlichen Kunden, sich von einer Frau in Finanzangelegenheiten beraten zu lassen, ist sehr hoch und liegt bei 95%. Die hohe Anzahl an Beraterinnen kann auch ein Grund sein, dass wir mehr Kundinnen gewinnen“, so Andrea Bodner.Über die Partner Bank:Die Partner Bank ist eine Vorsorgebank. Sie ist darauf spezialisiert, in Partnerschaft mit unabhängigen Vermögensberatern und Finanzdienstleistern, Menschen bei ihrer Finanzplanung und beim Aufbau ihrer Vorsorge mit Qualitätsaktien, Elitefonds, erstklassigen Anleihen, Festgeld und Gold zu beraten und zu begleiten. Zudem bietet die Partner Bank auch Vermögensverwaltung mit ETFs an.Rechtlicher Hinweis: Diese Marketingmitteilung dient nicht als Empfehlung zu einem bestimmten Anlageverhalten oder einer bestimmten Anlagestrategie z.B. nach Assetklassen oder Quoten. Die Marketingmitteilung ersetzt keine Anlageberatung und stellt weder Finanzanalyse, noch Angebot, noch Empfehlung der Bank dar, die genannten Wertpapiergattungen, Rohstoffe oder andere Investments zu (ver-) kaufen oder in bestimmte Unternehmen/Märkte/Branchen zu investieren.Risikohinweis: Die erwähnten Anlageformen können für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Eine Risikoaufklärung sowie individuelle Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag und Risiko sind Inhalt einer Anlageberatung. Aktien und andere Wertpapiere sowie Gold sind eine spekulative Anlageform, vor allem sind hohe Kurs- und Wechselkursschwankungen und ein Totalverlust der Anlage möglich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Es gibt keine Gewähr der Bank für das Erreichen bestimmter Erwartungen. Angaben basierend auf Wissensstand und Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung, diese können Änderungen unterworfen sein. Keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten. Die steuerliche Behandlung ist nicht Teil der Marketingmitteilung oder einer Anlageberatung.



