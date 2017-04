Grab wendet sich an Percona, um die Leistung der AWS-Hosted Datenbank zu optimieren

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) SANTA CLARA, KALIFORNIEN -- (Marketwired) -- 04/26/17 -- PERCONA LIVE OPEN SOURCE DATENBANKKONFERENZ -- Percona, das Unternehmen, das Enterprise-Class MySQL-® und MongoDB®- Lösungen und Dienstleistungen bietet, gab heute bekannt, dass Grab, die größte Plattform für Fahrdienst-Vermittlungen in Südostasien, dank Perconas Beratung und Unterstützung eine optimale Leistung seiner AWS-gehosteten Datenbank erreicht hat. Percona hat es Grab ermöglicht, die Anwendungsleistung unter extremer Arbeitsbelastung zu optimieren, die Datenbankverfügbarkeit in Echtzeit zu sichern und die Anforderungen an die Skalierung des Geschäfts zu erfüllen.Wie viele Unternehmen, die sicherstellen möchten, dass ihre Datenbank den Bedürfnissen einer sich ständig verändernden Branche gerecht werden kann, wandte sich Grab an AWS, um sein Datenbankumfeld zu hosten. DBaaS ermöglicht es Grab, Datenbankinstanzen nach Bedarf zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Allerdings kann diese Flexibilität manchmal zu einem Mangel an Transparenz führen, wenn es um Datenbank-Operationen und Management geht. Als Grab erlebte, wie seine Nutzer und die Anzahl der Mitfahrer und die Fahrer-Daten in seiner AWS-gehosteten Umgebung auf das Zwanzigfache im Vergleich zu den vorhergehenden Stufen anstieg und die Kundenerfahrung beeinflusste, wandte sich das Unternehmen an die anerkannten MySQL-Ideenführer und Experten bei Percona. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Verwaltung von AWS-Umgebungen empfahl Percona verschiedene Schema-Änderungen, Abfrage-Einstellungen und Architektur-Modifikationen, um Reaktionsfähigkeit und Verfügbarkeit zu gewährleisten.Heute ist das Datenbank-Managementteam auch bei einem kontinuierlichen und schnellen Wachstum von Grab, in der Lage, die Anforderungen der Arbeitsbelastung problemlos zu bewältigen und ein exzellentes Kundenerlebnis zu gewährleisten.Über Percona Support und Beratung Percona-Berater verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Lösung komplexer Datenbank-Performance-Probleme und Design-Herausforderungen. Perconas Experten sind weltweit jederzeit rund um die Uhr verfügbar, und sie haben aus der Distanz und vor Ort mit mehr als 3.000 Kunden gearbeitet. Der Support von Percona ist eine höchst reaktionsschnelle, effiziente und erschwingliche Option, um die kontinuierliche Leistung von MySQL® und MongoDB®-Implementierungen zu gewährleisten. Ein benutzerfreundliches Support-Team ist das ganze Jahr über rund um die Uhr online oder per Telefon erreichbar, um eine optimale Leistung Ihrer Datenbanken sicherzustellen. Der Support von Percona hilft Datenbank-Teams, die Verfügbarkeit zu erhöhen, produktiver zu sein, das Support-Budget zu reduzieren und Fixes für Performance-Probleme schneller zu implementieren.ZitateEdwin Law, Data Engineering Lead, Grab "Unsere cloudbasierten Datenbanken müssen leistungsstark und immer verfügbar sein, damit unsere Grab-Applikation unseren Kunden, die sich bei ihren Mobilitätsbedürfnissen auf uns verlassen, ein hervorragendes Erlebnis bietet. Mit Percona Consulting und Support wissen wir, dass wir Cloud-Lösungen entwerfen können, die unseren Bedürfnissen gerecht werden, und wir sind immer abgesichert, wenn Probleme auftreten, die Auswirkungen auf die Leistung haben."Peter Zaitsev, Co-Gründer und CEO von Percona "Grab erkannte, dass es notwendig war, eine leistungsstarke Cloud-Datenbank-Umgebung und eine optimale Kundenerfahrung zu schaffen, um wettbewerbsfähige Anforderungen zu erfüllen, ohne sein IT-Budget zu sehr zu strapazieren. Wie viele schnell wachsende Unternehmen auf der ganzen Welt, wandte Grab sich an Perconas branchenweit anerkannte Datenbank-Performance-Experten, um Zugriff auf einige der weltweit erfahrensten DBAs zu erhalten - wann immer sie ihn brauchen, wo immer sie ihn brauchen."Über PerconaMit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL als auch MongoDB über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen bietet Software, Support, Consulting, und Managed Services für einige der größten und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems®, Time Warner Cable®, Alcatel-Lucent?, Rent the Runway and the BBC®, sowie für viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige Referenten aus der ganzen Welt an. Für weitere Informationen, besuchen Sie <a href="www.percona.com." title="www.percona.com.">www.percona.com.</a>Percona®, XtraBackup®, TokuDB® und Fractal Tree® sind eingetragene Marken der Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.ImpressumPresse KontaktBrigit ValenciaFür Percona(360) 597-4516bdbvalencia@gmail.com



Bildinformation: Grab wendet sich an Percona, um die Leistung der AWS-Hosted Datenbank zu optimieren