Weissenhäuser Strand: Im Schlafstrandkorb an der Ostsee unter freiem Himmel übernachten

26. April 2017 - Ab dem 1. Mai 2017 können die beliebten Schlafstrandkörbe am Weissenhäuser Strand direkt an der Ostsee wieder gebucht werden. "Diese Highlights haben im letzten Jahr den ersten Platz beim Deutschen Tourismuspreis und den Publikumspreis gewonnen. Es ist ein wirklich besonderes Erlebnis, in einem wetterfesten Schlafstrandkorb unter freiem Himmel mit dem Rauschen der Wellen im Ohr zu übernachten. Ob alleine oder als Paar - dieser Ostseetraum wird lange in guter Erinnerung bleiben", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand hat seine beiden Schlafstrandkörbe im letzten Jahr erworben und konnte sich gleich über hohe Buchungszahlen freuen. In 2017 sind die Schlafstrandkörbe von Mai bis September ab 17 Uhr am frühen Abend bis 10 Uhr am nächsten Morgen buchbar. Hausgäste zahlen für einen Schlafstrandkorb 39 Euro für zwei Personen pro Nacht, alle anderen Gäste buchen eine Übernachtung für 59 Euro für zwei Personen. Dazu kommt Pfand für ein Wäschepaket. Außerdem lässt sich in diesem Jahr zusätzlich ein Beach-Package für 30 Euro buchen, das u. a. eine Tasche, eine Decke, eine Taschenlampe und eine Frisbee enthält. Die Schlafstrandkörbe sind fest verschließbar, so dass auch Regen das Erlebnis nicht eintrübt. Das Angebot kann telefonisch unter 04361 55 40 oder per Mail unter info@weissenhaeuserstrand.de gebucht werden. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter https://www.weissenhaeuserstrand.de/ferienwohnungen-und-ferienhaeuser/angebote/schlafstrandkorb/