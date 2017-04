CheckARs: Das neueste Augmented- Reality-Erlebnis erweckt das Brettspiel Dame zu neuem Leben

(fair-NEWS)

Das innovative Multiplayer-AR-Spiel basiert auf einer speziell dafür entwickelten patentierten Technik. Diese stellt das virtuelle Spielbrett samt -steinen in einer erstaunlichen Art und Weise ähnlich einem “Hologramm” dar. Die User benötigen keine speziellen Bilder oder Objekte, um das Spiel zu spielen, wie es in anderen typischen AR-Anwendungen üblich ist.Genau genommen ist weder zusätzliche Hardware noch spezielles Equipment, wie z.B. eine VR- oder AR-Brille notwendig. Alles, was die User machen müssen, ist, das Damebrett auf einem beliebigen Objekt in ihrer Umgebung zu platzieren. Im Anschluss können sie direkt das Spiel starten. Es besteht auch die Möglichkeit, sich im Multiplayerspiel mit seinenFreunden zu duellieren.Laut Benjamin Bayer, dem Hauptentwickler von BBIT-Solutions, soll dies erst der Anfang sein: “Wir arbeiten aktuell an verschiedenen Spielen und Apps, die die gleiche Technologie nutzen und werden einige davon noch dieses Jahr veröffentlichen.” Diese beinhalten u.a. ein Fussballspiel, ein Autorennspiel, sowie eine App, die speziell dafür ausgelegt ist, Architekten und Städteplaner zu unterstützen, indem man Gebäude und weitere Objekte in der Augmented Reality platziert.Laden Sie sich jetzt die App CheckARs KOSTENLOS vom Goolge Play Store herunter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbitsolutions.checkars(Shortlink: http://bit.ly/2oJJSno )Das Trailer-Video zum Spiel gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZNNkWti0TdA



Bildinformation: BBIT-Solutions