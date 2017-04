Fonds Finanz auf großer Roadshow mit den Sparten Kranken und Leben

(fair-NEWS)

München, 26.04.2017 – Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz geht 2017 auf große Roadshow mit den Sparten Kranken und Leben. Vom 9. bis 17. Mai werden sechs große deutsche Städte angesteuert. Beim diesjährigen Motto „Willst Du mit mir gehen?“ steht die Vertiefung geschäftlicher Beziehungen für mehr Vertriebserfolg im Vordergrund: zwischen Vermittlern und der Fonds Finanz ebenso wie zwischen Vermittlern und Kunden.Neben den teilnehmenden Gesellschaften werden die renommierten Referenten Hagen Engelhard, Frank Nobis und Prof. Dr. Jutta Rump den Vermittlern den Weg für einen erfolgreichen KV- und LV-Vertrieb weisen – mit wertvollen Tipps und Tools aus der Praxis.Hagen Engelhard, ausgewiesener KV-Experte, zeigt den Vermittlern, wie sie mit dem neuen „Mein KV-Tool“ der Fonds Finanz Kunden gewinnen und diese auch langfristig an sich binden können. Frank Nobis, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), gibt einen Überblick über den aktuellen LV-Markt und informiert über vertriebliche Chancen und Herausforderungen. Prof. Dr. Jutta Rump, an den Hochschulen Ludwigshafen und München tätig, referiert über die erfolgreiche Ansprache verschiedener Generationen mit Blick auf die jeweiligen Zielgruppen und ihre Bedürfnisse.Neu in diesem Jahr ist das Speed-Networking-Konzept mit den teilnehmenden Gesellschaften. Im Rahmen von elfminütigen „Dates“ haben Vermittler die Möglichkeit, jeweils alle wichtigen Produkt- und Leistungshighlights kennenzulernen. Mit dabei sind die Barmenia Versicherungen, ARAG Versicherungen, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und Hallesche Krankenversicherung a.G., AXA Konzern AG mit DBV ZN, die Bayerische, Condor Versicherungen, Consal MaklerService GmbH, Continentale Versicherungsverbund, Ergo, finanzen.de, Gothaer, HanseMerkur Versicherungsgruppe, Nürnberger Versicherung, Signal Iduna und Deutscher Ring Krankenversicherung sowie uniVersa Versicherungen.Weitere Informationen zur Roadshow sowie zur Online-Anmeldung unter https://www.fondsfinanz.de/weiterbildung/roadshows/kv-und-lv-roadshow-2017