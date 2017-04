SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung von Mods4cars für das Mini Cabrio F57 jetzt erhältlich

(fair-NEWS)

Las Vegas, Nevada - 26. April 2017Das nachrüstbare SmartTOP Dachmodul für das neue Mini Cabrio F57 ist jetzt verfügbar. Die neueste Entwicklung der Firma Mods4cars sorgt mit schlauen Funktionen für eine komfortablere Bedienung des Verdecks. So ist es mit installiertem SmartTOP Modul unter anderem möglich, Schiebedach und Verdeck über die Innenraumtaste per One-Touch zu öffnen. Dank der One-Touch Funktion genügt ein kurzes Antippen der Verdecktaste im Innenraum.Bei einmaligem Drücken der Konsolentaste fährt das Verdeck in die Schiebedach-Position. Durch zweimaliges Antippen wird das Verdeck komplett geöffnet und die Fenster fahren in die vorprogrammierte Position. Das umständliche Dauerdrücken sowie die unpraktische Bedienung, zuerst das Schiebedach öffnen zu müssen, entfallen. Es ist nun möglich, mit einem Tastendruck zu entscheiden, ob Schiebedach oder Verdeck geöffnet werden sollen.Darüber hinaus ermöglicht das SmartTOP Modul die Bedienung des Verdecks über den Original-Fahrzeugschlüssel aus der Ferne. Durch Drücken einer Tastenkombination auf der Fernbedienung öffnen oder schließen sich Verdeck oder Schiebedach automatisch. "Der SmartTOP Kunde kann das Verdeck öffnen, während er auf sein Fahrzeug zuläuft und die Fahrt offen beginnen." erklärt PR-Sprecher Sven Tornow. "Die Bedienung erfolgt über den Original-Fahrzeugschlüssel, an dem keine Veränderung vorgenommen werden muss." so Sven Tornow weiter.Neben diesen Hauptfunktionen bietet das SmartTOP Verdeckmodul weitere Zusatzfunktionen. So können auch die Fenster aus der Ferne über die Fahrzeug-Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden. Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry ist das Öffnen und Schließen des Verdecks durch das Berühren der Türklinke möglich.Die einzelnen Funktionen des SmartTOP Dachmoduls sind nach den persönlichen Wünschen der Kunden programmierbar. Ein Starten oder Abstellen des Motors führt nicht zu einer Unterbrechung der Verdeckbewegung. Weiterhin lässt sich das Modul bei Bedarf vollständig deaktivieren. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Steck-Kabelsatzes kann die Installation unkompliziert und schnell erfolgen. Da keine Leitungen durchtrennt werden, ist eine rückstandslose Entfernung jederzeit möglich.An der SmartTOP Verdecksteuerung ist ein handelsüblicher USB-Anschluss integriert. Dieser ermöglicht die Verbindung und somit die Programmierung des Dachmoduls über den heimischen PC/Mac. Über den USB-Port können auch Softwareupdates eingespielt werden, die die Firma Mods4cars kostenlos zur Verfügung stellt.Auch für die Mini Cabrios R52 und R57 sind SmartTOP Cabriomodule erhältlich. Darüber hinaus werden von der Firma Mods4cars SmartTOP Komfortsteuerungen für folgende Fahrzeugmarken angeboten: Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volvo und Volkswagen.Das Verdeckmodul für das Mini Cabrio F57 ist für 319,00 Euro erhältlich.Das Produktvideo ist hier zu finden:<a href="http://youtu.be/ZjxLnsdfMtc">http://youtu.be/ZjxLnsdfMtc</a>Weitere Informationen:<a href="www.mods4cars.com">www.mods4cars.com</a>###



Bildinformation: SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung von Mods4cars für das Mini Cabrio F57