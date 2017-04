Massschneiderhaus

(fair-NEWS)

Ihr Maßanzug vom MaßschneiderhausKeine lästige Rennerei – Ihren Maßanzug online bestellenSie haben das Problem, dass sie nicht den richtigen Anzug in ihrer Größe finden und sind die lästige Rennerei in zahlreiche Läden leid? Dann haben wir vom Maßschneiderhaus die passende Lösung für Sie - Einen Anzug nach Maß!Und wie funktioniert ein Anzug nach Maß? Ganz einfach! Im ersten Schritt designen Sie sich Ihren Anzug, mit dem Stoff Ihrer Wahl und legen die Schnittform fest. Aber nur keine Angst! Sie müssen kein Modedesigner sein. Sie können aus den vorbereiteten Mustervorlagen wählen, was Ihnen am besten gefällt. Im zweiten Schritt geben Sie dann Ihre Körpermaße an. Sie erhalten dann einen Probeanzug um eventuelle Korrekturen noch vornehmen zu können. Im dritten und letzten Schritt erhalten Sie dann Ihren hochwertigen und handgemachten Maßanzug.Einen qualitativen Anzug nach MaßAnzüge sind nicht nur ein modisches Kleidungsstück, sondern verkörpern einen richtigen Lebensstil. Wenn Sie wie wir davon überzeugt sind, dass nur ein maßgeschneiderter Anzug die perfekte Passform haben kann, dann sind Sie beim Maßschneiderhaus genau an der richtigen Adresse. Nur ein Anzug, der genau nach Ihren Maßen angefertigt wurde, sitzt absolut perfekt. Bei Kleidung von der Stange sind oft entweder die Ärmel zu kurz, die Schultern zu breit oder der Kragen dann doch zu eng. Hier nehmen Sie Maß und in 2 - 3 Wochen haben Sie ein ganz individuelles Kleidungsstück, von professionellen Schneidern handgemacht. Eine breitgefächerte Auswahl an Stoffen und Accessoires rundet die Entscheidung für einen Anzug nach Maß ab.Mit einem Maßanzug sind Sie für jeden Anlass passend gekleidetDas Maßschneiderhaus fertigt die Maßanzüge nach individuellen Kundenwünschen. Kunden bekommen ihren Vorstellungen entsprechend, in perfekter Passform geschneiderte Anzüge und das zu durchaus erschwinglichen Preisen. Egal zu welchem Anlass – ob ein Business Anzug oder ein Hochzeitsanzug, es wird perfekter Sitz garantiert. Aber auch maßgeschneiderte Hemden, Mäntel, Smokings und Damenanzüge sind Teil des Angebots. Das Maßschneiderhaus steht für Anzüge nach Maß – individuelles Design und hochwertige Stoffe. Wer sein Outfit noch mit Accessoires abrunden möchte, wird unter der Auswahl an Manschettenknöpfen, Krawatten und Krawattennadeln sicher fündig. Selbst für die kälteren Tage, steht eine Auswahl an Schals zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter: www.massschneiderhaus.de/