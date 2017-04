Acqua di Parma präsentiert Blu Mediterraneo Coffrets

(fair-NEWS)

Seit Jahrhunderten fasziniert das Mittelmeer mit seinen atemberaubenden Küsten, fesselnden Legenden, spannender Kunst und mitreißenden Kulturen.Inspiriert vom Majolica-Stil kreierte Acqua di Parma dieses Jahr ikonenhafte Coffrets mit drei ausgesuchten Blu Mediterraneo Düften im praktischen 30ml Format in einer kunstvollen Box: Bergamotto di Calabria, Fico di Amalfi und Arancia di Capri.So entführt uns Bergamotto di Calabria nach Kalabrien mit prickelnden Noten von Bergamotte, unterstrichen von der Frische der Zeder, rotem Ingwer, Zedernolz und Vetiver.Fico di Amalfi lädt ein, die Amalfiküste zu entdecken und umhüllt mit köstlichem Duft von Feigennektar, rosa Pfeffer und Jasmin-Blüttenblättern, die ihre Harmonie mit Feigenholz, Zedernholz und Benzoe finden.Das symbolhafte Arancia di Capri ist leuchtend und sonnig wie die namensgebende Insel. So überrascht der Duft mit ätherischen Ölen von Orange, Mandarine und Zitrone, während im Herzen Petitgrain mit intensivem Aroma von Kardamom verschmilzt und mit einem Hauch Karamell und Moschus unterstrichen wird.Mit dieser exklusiven Auswahl lädt Acqua di Parma ein, in die transparenten, prickelnden und lichtdurchfluteten Stimmungen des Mittelmeers einzutauchen, das sich von seiner lebenslustigsten und lebhaften Seite zeigt. Perfekt für jede Reise, auch für den Flug geeignet.Zusätzlich können Sie in Deutschland an den Acqua di Parma Countern in ausgewählten Käufhäusern ein personalisiertes Coffret selbst zusammenstellen.Blu Mediterraneo Coffret (3x 30ml) UVP € 114,00.Zur Blu Mediterraneo:Blu Mediterraneo - Düfte, welche die Energie, Sonne und Farben einiger der symbolträchtigsten Orte am italienischen Mittelmeer widerspiegeln. Ausdruck eines einzigartigen, natürlichen Gebietes, in dem Kunst, Natur und Kultur in einer außerordentlichen Harmonie verschmelzen. Ein ganz besonderer, unverwechselbarer Stil, den Acqua di Parma hiermit interpretiert. Bergamotto di Calabria, Cedro di Taormina, Arancia di Capri, Fico di Amalfi, Mandorlo di Sicilia, Ginepro di Sardegna, Mirto di Panarea – jede Komposition dreht sich um einen Bestandteil, der als Symbol für eine Insel, eine Landschaft, ein Gebiet, eine Atmosphäre steht. Jeder Duft von Blu Mediterraneo fängt die Essenz eines Ortes ein, der voll von seiner Energie und seiner Geschichte ist. Einzigartige Orte, die man für immer ins Herz schließt. Leuchtende Fragmente des anziehenden, unvergesslichen Mittelmeers.



Bildinformation: Acqua di Parma präsentiert Blu Mediterraneo Coffrets