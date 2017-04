Neue Homepage der Initiative Partnerschaften für Demokratie im Kreis Offenbach

(fair-NEWS)

Frankfurt, 26. April 2017 - Die Initiative "Partnerschaften für Demokratie" im Kreis Offenbach stellt sich und ihre Projekte auf einer neuen Internetseite vor. Mit der Umsetzung des neuen Online-Auftrittes beauftragte die zuständige Koordinierungsstelle beim Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Offenbach Land die formativ.net Internetagentur aus Frankfurt.Der neue Internetauftritt wurde mit dem Content Management System (CMS) Joomla umgesetzt, so dass die Inhalte der Website leicht aktualisiert und ergänzt werden können. Die Programmierung folgt dem Konzept des sogenannten "Responsive Webdesign". Je nachdem, ob der Besucher die Internetseite mit dem Smartphone, dem Tablet oder an einem stationären Computer aufruft, passt sich das Aussehen und die Anordnung der Elemente auf der Internetseite automatisch an und bietet einen leichten Informationszugang.Zusätzlich zu den Standardfunktionen des Joomla-CMS wurde ein Dokumenten-Management-Tool für die interne Projektverwaltung eingerichtet.Zum Projektverlauf betont Sarah Hohmann, Bereichsleitung Migration & Projekte beim Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach Land e.V.: "Das Ergebnis gefällt unserem Team sehr gut. formativ.net hat unsere Wünsche und Ideen perfekt umgesetzt und genau verstanden, worauf es uns ankommt."Über die Initiative "Partnerschaften für Demokratie"Das Netzwerk der "Partnerschaften für Demokratie" will nachhaltige Strukturen schaffen, um Menschenfeindlichkeit, Rassismus und anderen demokratiefeindlichen Phänomen zu begegnen. Ziel ist, mit allen Beteiligten im Projekt einen lokalen Handlungsplan gelebter Vielfalt zu entwickeln. Hierbei soll es sich um ein ganzheitliches Konzept handeln, das alle Altersgruppen einbezieht, wobei ein besonderer Schwerpunkt im Bereich der Förderung von Jugendlichen liegt.Der Kreis Offenbach, die Stadt Dietzenbach und die Stadt Langen werden seit 2015 im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" als Partnerschaften für Demokratie gefördert. Neu dazugekommen ist im Jahr 2016 die Stadt Heusenstamm als eigenständiges Fördergebiet.Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt in ganz Deutschland Städte, Gemeinden und Landkreise darin, Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. Die hessischen Partnerschaften für Demokratie werden zusätzlich durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport gefördert.Weitere Informationen zur Initiative "Partnerschaften für Demokratie" im Kreis Offenbach:<a href="www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de">www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de</a>Weitere Informationen zum Bundesprogramm "Demokratie Leben!":<a href="www.demokratie-leben.de">www.demokratie-leben.de</a>Über die formativ.net oHG, Internetagentur Frankfurt und Karlsruheformativ.net ist eine Full-Service Agentur für Webdesign, Datenbankentwicklung und Online-Marketing, SEO. Seit über 17 Jahren gestaltet, programmiert und vermarktet die Onlineagentur mit Büros in Frankfurt am Main und Karlsruhe Internetseiten und Online-Portale. Tätigkeitsschwerpunkte der Webdesigner, PHP-Programmierer und Onlinemarketing-Spezialisten von formativ.net sind die Erstellung von mittleren und größeren Internetauftritten mit den Content Management Systemen Joomla und Wordpress, der Bereich Webentwicklung mit der Programmierung von individuellen Datenbankapplikationen für das Internet sowie die Entwicklung von Apps und die Vermarktung von Internetseiten durch Onlinemarketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO).Weitere Informationen zur formativ.net Internetagentur:<a href="www.formativ.net">www.formativ.net</a>Tag-It: Joomla Webdesign, Onlineagentur formativ.net, AWO Offenbach, Familienministerium, Partnerschaften für Demokratie, Onlinemarketing, Internetkommunikation, CMS, Homepageprogrammierung



Bildinformation: Neue Website: Die „Partnerschaften für Demokratie“ im Kreis Offenbach stellen sich vor.