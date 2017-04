Dachgeschoss für den Sommer fit machen

(fair-NEWS) Hamburg, April 2017. Nahezu jeder freut sich über Sonnenschein, doch gerade im Sommer kann es auch mal zu viel werden. Um zu jeder Tageszeit die Lichtsituation nach den eigenen Vorstellungen gestalten zu können, empfiehlt sich das Anbringen von Sonnenschutzprodukten am Dachfenster. Hersteller wie Velux bieten hier eine Vielzahl von Lösungen an.



Mit der Neueinführung eines elektrischen und solarbetriebenen Wabenplissees sowie eines solarbetriebenen Plissees haben Dachgeschossbewohner ab sofort die freie Wahl bei den Bedienvarianten. Bis auf die per Hand bedienbaren Jalousien und Raff-Rollos sind damit alle innenliegenden Velux Sonnenschutz-Lösungen für Dachfenster ab sofort manuell, elektrisch und solarbetrieben verfügbar. Bei der Ausstattung der Dachfenster kann man durchaus auch unterschiedliche Produkte kombinieren, ohne auf ein harmonisches Gesamtbild in der Wohnung verzichten zu müssen. Denn das Design der seitlichen Führungsschienen wurde dahingehend vereinheitlicht, dass sie jetzt bei allen Varianten genauso schmal sind. Darüber hinaus befindet sich beim kompletten Velux Integra® Sonnenschutz-Sortiment, zu dem alle automatischen Produkte gehören, der Motor jetzt in der unteren Bedienschiene. Er überzeugt durch geräuschärmeren Betrieb und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen der Rollos und Plissees.



Die passende Lösung für jede Anforderung

Um langfristig Freude an den Sonnenschutz-Produkten zu haben, ist es wichtig, je nach Raum und Anforderung die passende Lösung zu wählen. Ein Verdunkelungs-Rollo eignet sich beispielsweise sehr gut für Schlafzimmer, da es den Raum komplett verdunkelt und so jederzeit erholsamen Schlaf ermöglicht. Wer jedoch keine Verdunkelung, sondern vielmehr Abmilderung von Sonnenstrahlen wünscht, greift zum Sichtschutz-Rollo. Der semi-transparente Stoff taucht Räume in ein angenehmes und stimmungsvolles Licht und schützt zugleich vor ungewollten Blicken von außen - ideal für Wohnzimmer. Wer viel Wert auf Dekoration legt, entscheidet sich für das Raff-Rollo: Durch das Stoffvolumen wirkt es neben seinen funktionalen Eigenschaften, wie etwa stufenloser Positionierung am Fenster, zusätzlich als Dekoelement im Raum.



Ein besonders flexibler Sonnenschutz ist das Plissee: Dieses lässt sich variabel am Fenster positionieren und ermöglicht so ein präzises Lenken des Lichteinfalls - ideal für Arbeitszimmer, um etwa ohne blendende Sonnenstrahlen, aber trotzdem mit viel Tageslicht zu arbeiten. Für spielerische Lichteffekte sorgt indes die Jalousie. Dank der Aluminium-Lamellen reguliert diese die Durchlässigkeit des Lichtes je nach Bedarf und sorgt so für eine optimale Mischung aus Beschattung und Sichtschutz im Dachgeschoss. Neben der Wahl des passenden Dekors und dem richtigen Transparenzgrad, sollte auch immer das Material bedacht werden. Die Jalousien eignen sich aufgrund ihres pflegeleichten Materials beispielsweise besonders gut für Räume mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit wie etwa Küche und Bad.



Passendes Produkt finden, einfach selbst montieren

Um die passende Produktlösung über den Handel oder Handwerker zu bestellen, genügen die Angaben zu Typ und Größe des Fensters auf dem Typenschild. Dieses befindet sich bei geöffnetem Fenster meist rechts hinter der Griffleiste. Den Sonnenschutz können Mieter oder Eigentümer dann im Handumdrehen selbst anbringen: Jedes Velux Dachfenster ist serienmäßig mit Zubehörträgern ausgestattet, die eine schnelle Montage ermöglichen und Passgenauigkeit gewährleisten. Mithilfe des Pick&Click!-Systems sind Rollos und Jalousetten in wenigen Schritten montiert. Je nach Wunsch können Produkte auch kombiniert werden, etwa ein Verdunkelungs-Rollo mit einem Plissee.



Produkte und Preise:

-VELUX Verdunkelungs-Rollos: ab ca. 80,- Euro (inkl. MwSt.)

-VELUX Jalousien: ab ca. 80,- Euro (inkl. MwSt.)

-VELUX Sichtschutz-Rollos: ab ca. 39,- Euro (inkl. MwSt.)

-VELUX Plissees: ab ca. 80,- Euro (inkl. MwSt.)

-VELUX Wabenplissee: ab ca. 102,- Euro (inkl. MwSt.)

-VELUX Raff-Rollo: ab ca. 102,- Euro (inkl. MwSt.)