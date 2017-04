Qualitätsmanagement - Seminare im Haus der Technik Berlin kompakt

(fair-NEWS)

In dem Seminar „Integrierte Managementsysteme“ am 04.-06.07.2017 in Berlin erhalten die Anwesenden einen Überblick über die verschiedenen Managementsysteme, die Ansätze der Vergleichbarkeit und werden die einschlägigen Normen und Vorschriften dieser Systeme kennen lernen. Weil sich der unternehmerische Erfolge heutzutage immer öfter und stärker an funktionierende und ineinander greifende Managementsysteme definiert, sowie die ISO (International Standard Organization) und die HLS (High Level Structure) ein einheitliches Managementsystem geschaffen haben, ist es unvermeidlich, dass Beauftragte ihre Kenntnisse in dieser Branche vertiefen. Unser praxisversierter Referent Herr Ralf Lembke bearbeitet während der drei Tage in der Weiterbildung die wichtigsten Schwerpunkte.In der Weiterbildung „Ausbildung zum Beauftragten für Qualitätsmanagement (QMB)“ am 26. - 28.06.2017 in Berlin wird vermittelt, dass ganzheitliches Qualitätsdenken notwendig ist und entsprechendes Können und Wissen eines QMB erfordert. Es ist offensichtlich, dass ein optimal funktionierendes Qualitätsmanagementsystem für Firmen nicht nur intern deutliche Verbesserungen der Abläufe und somit der Qualität initiiert, sondern auch im Außenbild und bei der Auftragsbeschaffung positiv auffällt. Diese Qualität des Qualitätsmanagements ist entscheidend für das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens.Nach dem Besuch der Weiterbildung sind die Teilnehmer in der Lage, ihre gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf Qualität und das QM-System zeitnah im Unternehmen zu etablieren. Entsprechend der Forderung der ISO 9001 als beauftragte Person für Qualität (QMB) wirken Sie intern motivierend auf alle Beteiligten ein. Durch Beherrschung aller fachlichen Aspekte bei der Umsetzung des QM-Systems extern stellen die Absolventen das Qualitätsmanagement-System gegenüber Kunden und Partnern positiv dar und sichern so kontinuierlich den langfristigen Geschäftserfolg.InformationNähere Informationen zu der Weiterbildung finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



