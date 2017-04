COM ADVICE verschenkt eBook zur neuen All-IP-Telefonie

(fair-NEWS)

Friedrichsdorf, Ts., 26. 04.2017. Seit die Deutsche Telekom und andere Netzbetreiber die Abschaltung des ISDN-Netzes vorantreiben, sind viele Kunden verunsichert. Wenn sie sich nicht auf neue Telefontarife einlassen, droht ihnen die Kündigung ihres Anschlusses. Aber sind die angebotenen Tarife überhaupt im Sinne des Kunden? Können die gewohnten Rufnummern bestehen bleiben und die gegenwärtige Telefonanlage weiter benutzt werden? Und ist die lückenlose Erreichbarkeit während der Umstellung tatsächlich gewährleistet?"Diese Fragen werden uns immer wieder gestellt", erläutert Holger Schäfer, Geschäftsführer des Kommunikationsunternehmens COM ADVICE GmbH aus dem hessischen Friedrichsdorf. "Und sie sind berechtigt, denn die ISDN-Umstellung auf All-IP verläuft keineswegs immer so reibungslos, wie uns die Konzerne glauben machen. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, fühlen sich viele Anwender hilflos ausgeliefert. Meine berufliche Praxis zeigt, dass es eine Reihe typischer Fallstricke bei der Umstellung gibt. Wenn man diese vermeidet, steht einem stolperfreien Wechsel von ISDN zu All-IP nichts im Wege."Holger Schäfer weiß wovon er spricht, denn in 25 Berufsjahren als Telekommunikationsberater konnte er eine ganze Menge Erfahrung sammeln. Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete er bei IT- und Telekommunikationskonzernen wie Siemens und Alcatel. 2011 gründete er sein eigenes Telekommunikationsunternehmen, die COM ADVICE GmbH. Heute betreut er mit seinem Team bundesweit rund 800 Businesskunden, ausnahmslos kleine und mittelständische Unternehmen.Seine Erfahrungen und Ratschläge bei der Umstellung auf IP-Telefonie gibt er in Fachartikeln und auf Vorträgen weiter. Sein neuestes Werk ist das eBook: "Wechsel zu All-IP-Telefonie. Sieben Fallstricke, die Sie vermeiden sollten." Der Ratgeber fasst die Tücken der Anschlussumstellung auf 25 Seiten zusammen. Zahlreiche Illustrationen veranschaulichen dem Leser, wie der Wechsel stolperfrei funktioniert. Betroffene Anwender können das eBook unter www.ip-telefonie-umstellung.de kostenlos herunterladen.Das große Interesse an seinem All-IP-Ratgeber und das positive Feedback der Leser haben Holger Schäfer veranlasst, eine Vortragsreihe zum Thema All-IP-Umstellung ins Leben zu rufen: den COM ADVICE Business Brunch. Hier erfahren die Teilnehmer aus erster Hand, wie sie die All-IP-Umstellung <a href="www.ip-telefonie-umstellung.de">(COM ADVICE Ratgeber zur All-IP-Umstellung)</a>meistern. Die Veranstaltungen finden zunächst in Bad Vilbel und in Berlin statt. Weitere Standorte sind in Planung. Die Teilnahme ist für angemeldete Gäste kostenfrei. Näheres unter www.comadvice.de.



Bildinformation: Der All-IP Ratgeber kann unter www.ip-telefonie-umstellung.de kostenlos heruntergeladen werden. (Bildquelle: COM ADVICE GmbH)