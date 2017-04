Digitale HR im Fokus

(fair-NEWS)

Köln, 26.04.2017. HRlab, die Human Capital Management Plattform der tridion digital solutions GmbH aus Berlin, ist am 4. Mai als Referent bei der WebConference “HR Startups” von HRnetworx vertreten und informiert Personalverantwortliche im Zeitraum von 11.45 bis 12.30 in einem Webinar zu digitalem Personalmanagement über neueste HR Technologie. Das Webinar bietet Einblick in zeitgemäßes HR Management und zeigt die Vorteile und Leistungen digitaler HR.In dem Webinar klären wir darüber auf, warum cloudbasiertes HR Management die Antwort auf die Herausforderungen im Personalwesen ist. Operative Aufgaben verschlingen Unmengen an Zeit und manuelle Prozesse sind intransparent und fehleranfällig. Vor allem der Einsatz verschiedener Insellösungen erschwert die Steuerung der komplexen Personalprozesse. Abhilfe bietet ein intelligentes, digitales Personalmanagement.Die Teilnehmer des Webinars erhalten Einblick in den aktuellen Stand digitaler HR Prozesse. Wir teilen unsere Erfahrungen mit den anwesenden Startups und klären Fragen zu Datensicherheit und einzelnen Funktionen. Auf Basis unserer Plattform erklären wir effizientes HR Management und erläutern die Relevanz von People Analytics für Unternehmensentwicklungen.Wir laden Sie ein HRlab kennenzulernen www.hrlab.de Informationen zur Veranstaltung https://www.xing.com/events/digitales-personalmanagement-1811238?creation=true