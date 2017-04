Pressemitteilung von Berlitz

Berlitz organisiert Ferienprogramm in Unternehmen

Frankfurt, 26.04.2017 - Organisatorisch stellen Schulferien für berufstätige Eltern eine Herausforderung dar: Wohin mit den schulpflichtigen Kindern, die rund zwölf Wochen Ferien haben, während man als Arbeitnehmer mit fünf bis sechs Wochen im Jahr auskommen muss? Einige Unternehmen haben das Problem erkannt und bieten in den Sommerferien Feriencamps für Mitarbeiter-Kinder auf dem Betriebsgelände an. Dabei betreut der Bildungsdienstleister Berlitz die Kinder der Angestellten, die sozusagen nebenbei spielerisch Englisch lernen bei Muttersprachlern aus Großbritannien und den USA. Die Kosten teilen sich die Eltern in der Regel mit dem Unternehmen. Sie sind abhängig von Dauer und Gruppengröße und liegen wöchentlich pro Teilnehmer bei rund 260 Euro. Informationen telefonisch bei Katrin Reißig unter 0561-2886246 oder katrin.reissig@berlitz.de.

Bildinformation: Die Kinder haben Spaß beim Englisch Lernen auf dem Betriebsgelände. (Bildquelle: Berlitz)

Der Weiterbildungsanbieter Berlitz zählt mit über 500 Niederlassungen in mehr als 70 Ländern weltweit zu den internationalen Marktführern. In 58 Sprachschulen in Deutschland bietet der ISO-zertifizierte Kommunikationsspezialist Sprachtrainings, interkulturelle Trainings und Managementseminare an. Das Angebot reicht dabei von Business English über länderspezifische Zusammenarbeit bis zu Führung und Motivation.

«Kinder verbringen die Sommerferien in Mamas und Papas Firma»

