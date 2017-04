IFRS Update Seminar – Frankfurt am Main am 04. Mai 2017

(fair-NEWS)

Aktuell und praxisorientiert! Alle aktuellen Themen zu IFRS / IAS in 2017 / 2018. Im Dezember 2016 haben wir unser IFRS Update sehr erfolgreich durchgeführt. Da die Änderungsdynamik der Inhalte für 2017 und die kommenden Jahre sehr hoch ist, führen wir dieses Jahres- Update, aktualisiert auf die sich seit Dezember 2016 ergebenden Inhalte, nochmals durch.Last – Minute – Anmeldung bis zum 28.04. 2017 unter:Inhalte dieses IFRS Update-Seminars sind insbesondere die Neuerungen der IAS und IFRS Regelungen, die vom IASB verabschiedet worden sind und ab 2018 oder teilweise auch erst ab 2019 umgesetzt sein müssen. Neuigkeiten zur Erlösrealisierung (IFRS 15) und Schnittstellen zu IFRS 9 (Finanzinstrumente) werden besprochen. Auch alle Änderungen des HGB inkl. Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) werden behandelt.Termin:04.05.2017Uhrzeit: 9:00 - 17:00 UhrOrt:Hotel MonopolMannheimer Straße 11 – 1360329 Frankfurt am MainNeben einem intensiven und praxisorientierten Seminar erhalten die Teilnehmer umfangreich und exklusive Unterlagen zu allen IFRS – Themen und ein persönliches Zertifikat über die Teilnahme.Das IFRS Update -Seminars 2017 wendet sich an Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die nach IFRS bilanzieren und an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen und Finanzierung, die über IFRS-Grundkenntnisse verfügen.



Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH