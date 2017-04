Kooperation zwischen estos und DR. LAUER + KARRENBAUER

(fair-NEWS)

Starnberg, 26.04.2017Kontakte und Veranstaltungen optimal organisieren und am Telefon perfekt reagieren: estos ProCall Enterprise integriert sich ab sofort in ZAM® + EVENT von DR. LAUER + KARRENBAUER. Mit ZAM® können die Anwender zentral die Kommunikation und alle Informationen rund um ihre Kontakte managen. EVENT unterstützt sie bei Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art. Die CTI (Computer Telefonie Integration) Funktionen von ProCall Enterprise ermöglichen Anruferidentifikation sowie Anwahl direkt per Mausklick und das Protokollieren aller ein- und ausgehenden Anrufe. "Gemeinsam können wir unseren Kunden mit den aufeinander abgestimmten Software-Produkten einen enormen Mehrwert bieten", erläutert Carmen Heim, Account-Managerin bei DR. LAUER + KARRENBAUER GMBH. "Wir freuen uns sehr über die gelungene Kooperation mit estos." "Software sollte man nie isoliert betrachten", ergänzt Robert Weiß, Sales Director DACH bei estos GmbH. "Die Koppelung von <a href="https://www.estos.de/anwendungen/software/zamr-effizientes-adressmanagement?utm_campaign=ex_she_prgateway_kw17_bezahlt&utm_medium=referral&utm_source=prgateway">ZAM® + EVENT und ProCall Enterprise</a> ist ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Verknüpfung."ProCall Enterprise integriert sich über den CTI Connector in ZAM® + EVENT. Die Benutzer können per Mausklick aus verschiedenen Clients wie dem ZAM®-EVENT-Master oder dem ZAM®-Web-Client heraus wählen. Dank der Hotkey-Wahl entfällt das Abtippen per Hand, potentielle Tippfehler werden von vorne herein vermieden. Die ProCall Enterprise Anruferkennung für ZAM®-Daten ermöglicht es den Benutzern, die Anrufer namentlich zu begrüßen. Ebenso finden die Benutzer in der Oberfläche von ProCall Enterprise Kontakte aus ZAM® + EVENT immer tagesaktuell im Telefonbuch. Flexible und individuelle Erweiterungen wie zusätzliche Informationen direkt im Anruffenster sind ebenso möglich.Grundsätzlich bietet die Unified Communications & CTI Software Suite ProCall Enterprise Funktionen zur Verbesserung der täglichen Kommunikation. Dazu zählen CTI Features wie Präsenz Management, Instant Messaging, Geschäftsprozessintegration (CEBP), Bluetooth HFP für Handys und Audio/Video-Kommunikation mit WebRTC. Darüber hinaus ermöglicht ProCall Enterprise mittels Federation die Vernetzung mit Kontakten auch über Unternehmensgrenzen hinweg.ZAM® + EVENT versteht sich als zentrale Anwendung, die verschiedene Systeme zusammenbringt und somit Synergien schafft. Die Benutzer managen zentral alle Informationen rund um ihre Geschäftspartner, Kunden, Mitglieder und Teilnehmer. Microsoft Office ist neben anderen Anwendungen bereits im Standard integriert. Zusatz- und Individualmodule ergänzen den Leistungsumfang passend zu den jeweiligen Anforderungen. Drittsysteme können über einen Public Web-Service angebunden werden.



Bildinformation: Kooperation zwischen estos und DR. LAUER + KARRENBAUER