Schutz fürs Eigenheim

- Großteil der Baumängel sind laut Studie vermeidbar- Baumängel rechtzeitig erkennen und sich gegen den Schaden wehren- advocado und TV-Anwältin Manuela Reibold-Rolinger helfen mit kostenfreier ErsteinschätzungGreifswald, den 25.04.2017: Laut einer Gemeinschaftsstudie von Bauherren-Schutzbund e. V., AIA AG und dem Institut für Bauforschung e. V. haben Bauschäden in den letzten Jahren stark zugenommen – dabei seien 91 % der auftretenden Baumängel vermeidbar. Für Bauherren bedeuten Mängel nicht nur ein großes Ärgernis, sondern oftmals auch hohe Kosten. Doch kein Grund zur Sorge: Rechtsbeistand kann den persönlichen und finanziellen Schaden vermindern. advocado und die erfahrene Fachanwältin für Baurecht Manuela Reibold-Rolinger – bekannt aus der Fernsehsendung „Die Bauretter“ auf RTLII – helfen.Kein Bau ohne MangelDer Hausbau ist für viele Menschen eine große emotionale und finanzielle Herausforderung. Unangenehm wird es, wenn dabei nicht alles nach Plan verläuft. „Realität ist: Es gibt keinen Bau ohne Mängel. Heutzutage muss bei einem Neubau oder der Sanierung des Eigenheims immer mit Mängeln gerechnet werden. Es gibt ebenso kein Gewerk, das von Mängeln verschont bleibt“, stellt Manuela Reibold-Rolinger, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, fest. Ein Baumangel entsteht, wenn der festgehaltene Soll-Zustand dem tatsächlichen Ist-Zustand nicht entspricht. Auch die Gemeinschaftsstudie von Bauherren-Schutzbund e. V., AIA AG und dem Institut für Bauforschung e. V. bringt Anstieg und Auswirkungen von Bauschäden zum Ausdruck: 21 % der auftretenden Mängel entstehen bereits in der Planungsphase, 45 % dann beim Bau an sich. Vor allem Schäden an der Bauwerksabdichtung, an Außentüren, Fenstern und Dächern machen Betroffenen das Leben schwer.Schutz vor Baumängeln beginnt beim Bauherren selbst„Dächer, die in einer Nacht- und Nebelaktion entfernt wurden, massiver Schimmelbefall in einem Doppelhaus kurz vor dem Einzug, tödliche Unfälle wegen Mängeln oder Bedrohung durch einen Bauträger“, seien laut der bekannten TV-Anwältin – die seit sechs Jahren auch im Rahmen der Fernsehsendung „Die Bauretter“ (RTLII) Bauherren in Not hilft – leider keine Seltenheit. Bei der Feststellung eines Baumangels gelte folgende Devise: Vorhandene Mängel sollten schnell beseitigt, aber keinesfalls selbst behoben werden – denn so könnten mögliche Beweise für einen Mangel verlorengehen. Zudem sollten sich Betroffene aktiv gegen den Mangel wehren und einen Sachverständiger heranziehen, um vom Recht auf Behebung auch Gebrauch machen zu können. „Letztendlich haftet derjenige für den Schaden, der den Mangel verursacht hat – wer genau das ist, kann in den meisten Fällen nur ein Sachverständiger feststellen“, begründet Manuela Reibold-Rolinger. Zudem sollten Bauherren sich schon im Vorhinein mit dem Bau befassen, „denn Prävention am Bau beginnt beim Bauherrn selbst.“Kostenfreie Ersteinschätzung durch advocado und Manuela Reibold-RolingerDer riskante Kauf einer Immobilie, unüberlegte Entscheidungen vor Beginn des Hausbaus oder Baumängel führen zu starken emotionalen Belastungen und Kosten, die bis hin zum wirtschaftlichen Ruin häufig einige Jahrzehnte begleiten können. Anwaltliche Beratung kann hier schnell Abhilfe schaffen. Das Start-up advocado und die erfahrene Baurechtsspezialistin Manuela Reibold-Rolinger helfen deswegen Betroffenen mit ihrer Ersteinschätzung zum Architekten-, Bau- und Immobilienrecht schnell und unkompliziert. Fragen nach der Behebung von Baumängeln, dem passenden Bauherren- oder Kreditvertrag können einfach online auf www.advocado.de geschildert werden. Noch am selben Tag meldet sich die Kanzlei von Manuela Reibold-Rolinger telefonisch und erläutert die Rechtslage. Sofern eine weiterführende Betreuung notwendig ist, wird ein auf die Bedürfnisse des Mandanten zugeschnittenes Angebot mit detailliertem Leistungsumfang und zum Festpreis erstellt. Der Mandant entscheidet selbst, ob ihm die kostenfreie Ersteinschätzung genügt oder ob eine anwaltliche Betreuung in Anspruch genommen wird. Verpflichtungen gibt’s keine.---Über Manuela Reibold-RolingerDie Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht gründete 1993 ihre eigene Rechtsanwaltskanzlei Reibold-Rolinger und vertritt seitdem Mandanten im Bau- und Architektenrecht, Vertrags-, Wohneigentums- und Mietrecht. Neben ihrer Arbeit als Anwältin ist sie seit 2009 Inhaberin der Bauherrenberatung-Rhein-Main und gründete 2011 die Bauglück GmbH. Reibold-Rolinger moderiert seit sechs Jahren die Fernsehsendung „Die Bauretter“ auf RTLII und hilft Bauherren in Not. Weiterhin ist sie an zahlreichen TV-Produktionen als Expertin beteiligt. 2013 verfasste sie mit ihrem TV-Kollegen John Kosmalla das Sachbuch „Die Bauretter – 22 Tipps zum Bauglück“. Im November 2016 erschien ihr erstes eigenes Buch unter dem Titel „Das war im Plan nicht eingezeichnet“ im Knaur-Verlag.



Bildinformation: Schnelle Hilfe bei Baupfusch (mikekiev/123RF)