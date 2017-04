Im Zentrum von Liestal

(fair-NEWS) Arbeiten im Zentrum der Baselbieter Kantonshauptstadt. An der zentral gelegenen Rathausstrasse sind derzeit

voll ausgestattete Büroräume sowie Ladenflächen zur Miete frei.

Das insgesamt fünfstöckige Gebäude ist neu renoviert. Lift und Treppenhaus führen direkt vor die Zugänge zu

den Büros. Die Ladenflächen erstrecken sich über zwei Etagen

Verschiedene Gastronomiebetriebe und Ladengeschäfte sind in unmittelbarer Nähe, der Bahnhof ist ca. sieben

Gehminuten entfernt. Zur Vermietung stehen Ladenflächen im Erdgeschoss.

Das Haus an Der Rathausstrasse birgt Geschichte. Durch die umfangreiche Renovation wurden zwei

ursprüngliche Altstadthäuser zu einer Liegenschaft vereint. In diesem Haus wurde der berühmte Künstler Otto

Plattner geboren. Er absolvierte Kurse an der Allgemeinen Gewerbeschule

in Basel und später eine Lehre als Dekorationsmaler an der École des Beaux-Arts in Genf. Seine

Studien führten ihn nach Paris und München; auch eine Tunisreise inspirierte ihn. Die Motive für seine Bilder entnahm Plattner vor allem

der Lokalgeschichte. Die historisierenden Wandmalereien in Liestal am Oberen Tor (1912/13 und 1949/50) und im Lichthof des Rathauses

(1939/40) sowie in Laufen am Baslertor (1949) stammen von ihm, ebenso mehrere Fassadendekors in Basel.



Sehr gerne zeigen wir Ihnen die Räumlichkeiten vor Ort.



Peter Straub Immobilienmanagement

info@straubundpartner.com

Herr Peter Straub