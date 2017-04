Welche Dreiecksbeziehungen gibt es in Naruto

(fair-NEWS) Ich habe schon viele Spiele ausprobiert, doch nun spiele ich nur noch Naruto Online. Dies ist ein tolles Spiel, das dem Original echt gut nachempfunden ist. Man hat manchmal das Gefühl, als wäre man direkt in die Welt von Naruto versetzt worden. Für einen Anime-Fan wie mich das größte!



Wenn du dir den Naruto-Anime angeschaut hast, kannst du vielleicht auch diese Regel feststellen. Innerhalb eines Teams entsteht zwischen den Mitgliedern nämlich sehr leicht eine Romanze. Hier möchte ich drei Beispiele nennen.



Konan, Yahiko und Nagato



Sie sind Waisen nach dem zweiten Ninja-Krieg. Sie haben sich immer umeinander gekümmert und angefangen, Nin-Jutsu von Jiraiya zu lernen, nachdem sie diesen legendären Ninja getroffen hatten.Es war eine schöne Zeit. Konan wurde von Yahiko angezogen, aber Nagato schaute sich heimlich die beiden an und wünschte ihnen das Beste, obwohl er Konan mochte.Leider bekam keiner davon einen glücklichen Ausgang.



Naruto, Sakura und Sasuke



Wir wissen schon zu Beginn des Animes, dass Naruto Sakura sehr mag, während diese aber Sasuke mag. Das macht Naruto sehr neidisch. Naruto wollte immer seine Stärke vor Sakura zeigen, aber es ist ihm jedes Mal misslungen. Diese Dreiecksbeziehung durchzieht die ganze Serie. Später ging Sasuke wegen der Suche nach mehr Kraft einen anderen Weg und Naruto gab nie auf, nach ihm wegen seines Versprechens an Sakura zu suchen.