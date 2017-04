Raum für Kreativität in der Musikbranche

(fair-NEWS)

Der VDMplus macht Musikschaffenden das Leben so einfach wie möglich. "Musik ist natürlich eine Kunstform - wenn man damit Geld verdienen will, aber auch ein Geschäft" schickt Klaus Quirini, Vorstand des Verbands Deutscher Musikschaffender (<a href="www.vdmplus.de">VDMplus.de</a>), voraus. "Nicht nur Interpreten, Komponisten, Textdichter, Arrangeure und Produzenten müssen im Musikbusiness künstlerisch kreativ sein. Auch Manager, Label, Musikverlage und Tonstudios sollten über Einfallsreichtum verfügen, um sich erfolgreich am Markt zu positionieren", beschreibt der erfahrene Kenner der Musikbranche.Udo Starkens, Generalmanager des VDM, bringt es auf den Punkt: "Im Musikbusiness sind Kreativität und Geschäft zwei Seiten ein und der selben Medaille. Und wer Erfolg haben will, darf keine Seite vernachlässigen." Der Verband Deutscher Musikschaffender mache seinen Mitgliedern das Leben in der Musikbranche so leicht und einfach wie möglich. "Wir helfen dabei, dass die geschäftliche Seite auf keinen Fall zu kurz kommt und dennoch reichlich Raum für kreatives Schaffen bleibt", sagt Starkens.Ein gutes Beispiel dafür sei der Formular-Download in dem vertraulichen Online-VDM-Mitgliederzentrum, erläutert Quirini: "Damit können Musikschaffende eine Menge Zeit sparen, denn die wichtigsten Formulare und Anmeldungen für das Musikbusiness stehen kompakt und übersichtlich zum Download bereit. So können die Dokumente ohne zeitaufwendiges Suchen bei den einzelnen Organisationen und Institutionen direkt heruntergeladen werden." Praktische Formular-Ausfüllhilfen komplettieren diesen Service, der nur einer von vielen Diensten ist, die der VDM für seine Mitglieder leistet.Ebenfalls sehr zeitraubend könne das Erstellen oder Suchen und Ausfüllen von Verträgen sein, meint Starkens. "Klare vertragliche Regelungen sind für den wirtschaftlichen Erfolg von Musikschaffenden aber äußerst wichtig. Deshalb hält der VDM für seine Mitglieder ein umfangreiches Verlagsarchiv bereit." Es beinhaltet mehr als 200 Musterverträge, die laufend auf dem neusten Stand gehalten werden. "Die Verträge können von VDM-Mitgliedern kostenlos angefordert werden, und wir erklären ihnen genaustens die einzelnen Paragrafen und deren Bedeutung", ergänzt Quirini. Interessierte Musikschaffende können telefonisch, per Mail oder auch über <a href="http://fb.com/vdmplusmusik">Facebook</a> mit dem VDM Kontakt aufnehmen.



Bildinformation: Künstler in der Musikbranche (Bildquelle: Fotolia.com © Yeko Photo Studio)