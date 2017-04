Die Medici Living Group eröffnet erstes Co-Living-Haus QUARTERS in Berlin

(fair-NEWS)

Mit <a href="https://goquarters.com/">QUARTERS</a> kommt Co-Living in die Hauptstadt: Die <a href="www.medici-living-group.com/de/">Medici Living Group</a>, größter Co-Living-Anbieter Europas, eröffnet jetzt sein erstes Co-Living-Haus weltweit in Berlin mit insgesamt 45 Co-Living-Spaces unter der neuen Marke QUARTERS. Ab Mai ziehen die ersten QUARTERS-Mitglieder in das Gebäude ein. Das Konzept bietet einer internationalen Community von Kreativen, Young Professionals und Gründern ein Zuhause in Berlin."Das Interesse an QUARTERS Berlin ist groß. Rund 500 Menschen haben sich innerhalb von einer Woche nach dem Vermietungsstart bereits für eine Mitgliedschaft bei QUARTERS Berlin registriert", so Robert Gmeiner, Mitgründer und Geschäftsführer der Medici Living Group."Co-Living ist eine Revolution auf dem Wohnungsmarkt", so Gunther Schmidt, CEO und Gründer der Medici Living Group. "Es ist ein All-Inclusive-Wohlfühlpaket und bietet nicht nur begehrten, voll ausgestatteten Wohnraum in Großstädten, sondern liefert eine Community an Gleichgesinnten und sozialen Anschluss gleich mit", so Schmidt. "Wir sehen großes Potential für unser neues Konzept in Berlin und eröffnen zeitgleich im Mai 2017 noch ein weiteres QUARTERS-Haus in New York. Damit bauen wir unsere Position als größter Co-Living-Anbieter Europas weiter aus. Um die große Nachfrage auf Mieterseite zu bewältigen, werden wir bald weitere QUARTERS-Gebäude in deutschen sowie internationale Metropolen eröffnen."QUARTERS Berlin: Co-Living für eine internationale, kreative Community in der HauptstadtQUARTERS Berlin besteht aus insgesamt 45 Co-Living-Spaces. Jedes Apartment umfasst etwa fünf Zimmer, eine Gemeinschaftsküche und zwei Bäder. Das Co-Living-Konzept bietet modernes Design und smarte Technologie. Mit der QUARTERS App können die Mieter bald die komplette Kommunikation rund um ihren Co-Living-Space steuern - von der Buchung über den Mietvertrag bis zum Kundensupport. Darüber hinaus kann sich die Community über die App weltweit untereinander vernetzen, Smart-Home-Elemente steuern und zusätzliche Services buchen. Das Konzept bietet modern designte Gemeinschaftsflächen, unter anderem eine Küche mit Essbereich, ein Kino, eine Leseecke und eine Terrasse mit Garten. Dort kann sich die QUARTERS-Community treffen, austauschen und gegenseitig inspirieren.QUARTERS kooperiert mit führenden Design- und Technologiemarken. Die bereits mehrfach ausgezeichnete Marke <a href="http://muun.co/">muun</a> (u.a. German Design Award) hat sich auf das Design und die Herstellung innovativer Schlafprodukte spezialisiert. Exklusiv für QUARTERS hat muun eine Matratze entwickelt, bei der sich vier verschiedene Härtegrade einstellen lassen und die sich perfekt an die individuellen Schlafbedürfnisse der Mitglieder anpasst. <a href="https://www.my-clay.com/">Clay Solutions</a> stellt elektronische Türschlösser zur Verfügung, so dass QUARTERS-Mitglieder keine Schlüssel mehr benutzen müssen und ganz einfach über die QUARTERS-App in das Gebäude und in die Wohnung bzw. ihr Zimmer gelangen.



Bildinformation: ©Medici Living Group I QUARTERS I Fotos von Philipp Langenheim / HEJM