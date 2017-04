Quick Peek: Smartes Ordnungssystem mit Durchblick

(fair-NEWS)

Bamberg, 24. April 2017 – Quick Peek von Bluelounge ist die smarte Lösung für alle Ordnungsfanatiker. Egal ob auf dem Dachboden, im Keller oder im Büro — dank der Quick-Peek-App für iOS und den dazugehörigen Codes zum Aufkleben lässt sich jeder Gegenstand in Sekundenschnelle ausfindig machen. So weiß man auch beim Umzug immer genau, was in welcher Kiste ist. Basierend auf Fotos wird ein digitaler Katalog angelegt und zeigt übersichtlich, wo welcher Gegenstand verstaut ist.http://presse.soular.de/quick-peek/ | https://www.youtube.com/watch?v=3PhWpbdwLtEAlle Fakten im Überblick:• Quick Peek ermöglicht ein einfaches Wiederfinden von verstauten Gegenständen• Bestehend aus einer kostenlosen iOS-App und Codes, die als Aufkleber gekauftoder zum Ausdrucken über die App kostenpflichtig freigeschaltet werden• Digitaler, fotobasierter Katalog zeigt übersichtlich, wo sich welches Objekt befindet• Beim Scannen eines Codes zeigt die App in Echtzeit die zugeordneten Fotos an• Ideal geeignet für Ordnungssysteme im Keller, in der Garage, für Umzugskisten, zum Katalogisieren von Sammlungen oder für kleine Warenlager• Die App Quick Peek ist exklusiv für iOS (ab 8.0) ab sofort kostenfrei im App Store verfügbar.• Dazugehörige Codes sind als bunte Aufkleber auf mattem Papier für 12,95 Euro (32 Stück) oder 24,95 Euro (100 Stück) im Fachhandel und bei Amazon erhältlich.• Alternativ können die Codes über In-App-Käufe in verschiedener Anzahl ab 2,99 Euro (10 Stück) freigeschaltet und selbst ausgedruckt werdenSmartes OrdnungssystemIn welcher Werkzeugkiste ist die Gartenschere? Wo steht die Box mit dem Dekomaterial und in welcher der zahlreichen Kisten ist denn die Sommerkleidung verstaut? Ob auf dem Dachboden, im Keller, in der Garage oder im Büro — Quick Peek schafft ein smartes Ordnungssystem und erleichtert das schnelle Auffinden von Gegenständen. Es besteht aus einer kostenlosen iOS-App und dazugehörigen Codes, die entweder als farbige Aufkleber erhältlich sind oder über In-App-Käufe kostenpflichtig freigeschaltet und ausgedruckt werden können. Das Prinzip dahinter ist einfach: Die Codes werden auf Kisten, Regalen oder Schränken angebracht, in der App benannt und einem Standort zugewiesen. Nun wird einfach ein Foto von jedem dort verstauten Gegenstand gemacht, durch Scannen des entsprechenden Code-Musters dem Aufbewahrungsort zugeordnet und zusätzliche Informationen wie Name, Menge und weitere Notizen hinzugefügt. So entsteht in wenigen Schritten ein fotobasiertes, digitales Ordnungssystem auf dem iPhone.Für Ordnungsliebende und SammelwütigeOhne langes Stöbern oder Umstapeln von Kisten lassen sich die benötigten Gegenstände einfach und schnell über die Suchfunktion in der Quick-Peek-App ausfindig machen. Zudem bietet die App einen smarte Zusatzfunktion: Sobald die iPhone-Kamera einen Code scannt, erscheinen die zugeordneten Fotos in Echtzeit auf dem Display und ermöglichen den Inhalt beispielsweise aller Kisten in einem Regal in Sekundenschnelle zu erfassen. Quick Peek ist ideal geeignet für Umzugskisten, zur Archivierung von Dokumentenordnern, zum Katalogisieren von Sammlungen oder auch für kleine Warenlager.Verfügbarkeit und PreisQuick Peek besteht aus einer kostenlosen iOS-App und Codes, die an Kisten oder anderen Gegenständen angebrachten werden. Die Codes sind als Aufkleber ab sofort für 12,95 Euro (32 Stück) und 24,95 Euro (100 Stück) bei Amazon erhältlich. Alternativ lassen sich die Codes über In-App-Käufe kostenpflichtig je nach Anzahl ab 2,99 Euro (10 Stück) freischalten und zum Ausdrucken herunterladen. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke Bluelounge in Deutschland und Österreich.BlueloungeBluelounge ist ein mehrfach ausgezeichnetes, internationales Design-Studio und bekannt für Produkte, die einfache und doch clevere Lösungen für den Alltag bieten. Unter der kreativen Leitung des Mitbegründers Dominic Symons vereinen die Entwickler Innovation und Design zu praktischen Helfern, auf die man nicht mehr verzichten möchte.www.bluelounge.com



Bildinformation: ©Soular