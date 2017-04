(fair-NEWS)

Com-Unic Translation Service ermöglicht zielgenaues Erreichen von Auslandsmärkten für TourComm Germany.Als Dienstleister für individuelles Tourismus- und Destinati-onsmarketing ist die TourComm Germany GmbH wie kein anderes Unternehmen auf maßgeschneiderte, botschafts-orientierte Übersetzungen angewiesen. Um Quellmärkte im Ausland gezielt zu erreichen, nutzt TourComm seit Anfang 2017 den Com-Unic Translation Service. Pressearbeit im Netz, Webseiten und Social Media werden immer wichtiger, um ausländische Quellmärkte zu erschließen und internati-onal Kunden und Endverbraucher anzusprechen, ganz besonders natürlich im Bereich Tourismus.Dementsprechend fertigt das muttersprachliche Übersetzer-team von Com-Unic Übersetzungen für TourComm in den Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch und natürlich Englisch an. Die USA sind für TourComm der wichtigste Quellmarkt aus Übersee für deutsche Destinatio-nen. Gerade hier ist das Internet von besonderer Bedeu-tung und das internationale Team von Com-Unic weiß, wie man den passenden Ton trifft.Seit kurzem übersetzt Com-Unic für TourComm auch Texte für Deutschlands Top-Quellmarkt, den Niederlanden. Um auch hier präsent zu sein, wird auf Sichtbarkeit gesetzt – klassisch vor Ort, wie beispielsweise auf Messen, aber vor allem auch im Internet. Gut, dass TourComm einen qualifi-zierten, muttersprachlichen Partner zur Seite hat, der Land und Leute genau kennt: Com-Unic! Die maßgeschneiderten Übersetzungen ins Niederländische ermöglichen Präsenz und direkten Kontakt – bei der Planung und Buchung, zum Erfahrungsaustausch und auf Plattformen, Webseiten und Social Media.Kurzprofil TourComm GermanyDie TourComm Germany GmbH & Co KG wurde 2005 in Weinheim gegründet und ist heute eine der profiliertesten Full Service Destinationsmarketing Agenturen im deutsch-sprachigen Raum.Kontakt:Olbrichtstraße 2169469 WeinheimGermanyTel: 06201 60208 0mail@tourcomm-germany.comÜber die Com-Unic Translation Service GmbH & Co. KGDer Com-Unic Hotline & Translation Service wurde als Pi-lotprojekt 2006 in Kooperation mit dem Springer-Verlag Heidelberg (Springer Nature) und der Com-Unic Corporate Group ins Leben gerufen. Ziel war es, den Mitarbeitern des Springer-Verlages weltweit einen schnellen und neutralen Übersetzungs- und Lektoratsservice für den gesamten fremdsprachlichen Schriftverkehr zur Verfügung zu stellen. In den letzten 10 Jahren hat sich daraus eine Full-Service-Agentur für Texten, Übersetzungen und Lektorat entwickelt, deren Service viele weitere Institutionen und Unternehmen weltweit nutzen.Kontakt:Com-Unic Translation ServiceBergstr. 12369121 HeidelbergTel.: 06221 - 739 1160info@com-unic.de