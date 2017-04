Galileo-Park präsentiert "Sauerländer Sagenhütte"

(fair-NEWS)

Lennestadt-Meggen, 26. April 2017.Der Kreis Olpe wird 200 Jahre alt. Auch der Galileo-Park feiert mit und hat eigens für das Jubiläumsjahr eine Ausstellung konzipiert. "Sauerländer Mythen und Sagen" heißt sie und wird begleitet von mehreren mystischen Events während der bis November laufenden Saison. Die offizielle Ausstellungseröffnung ist am 30. April. Ab dem 1. Mai gehört die "Sauerländer Sagenhütte" dann fest ins laufende Ausstellungsprogramm."Es gibt sehr viele und facettenreiche Erzählungen rund um das Sauerland, die lange im Verborgenen schlummerten. Die dichten Wälder und engen Bergschluchten, die oft im Nebel versinken, Felsenberge und Schatten des Bergbaus, Höhlen und Burgen sowie eine faszinierende Tierwelt gaben schon immer Anlass für Geschichten, die von Generation zu Generation weitergetragen wurden - auch hier im Sauerland. Die heimische Naturkulisse ist Schauplatz vieler Mythen, Sagen und Fabeln, die von gutmütigen Riesen über hilfsbereite Hollen und hinterlistigen Hexen bis hin zu bösartigen Teufeln reichen. Auch Legenden von tapferen Rittern und braven Jungfern in Nöten haben hier ihren Platz. Die Dichte und Vielfalt von Sagen aus dem Sauerland steht denen anderer geheimnisvoller Orte in nichts nach", sagt Julia Schürrer, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Galileo-Park. Man wolle diesen Mysterien historisch auf den Grund gehen, sie aber zugleich hautnah erlebbar machen. In der "Sauerländer Sagenhütte" träfen geschichtliche Fakten und verzerrte Erzählungen genauso aufeinander wie Grusel, Humor und Faszination, so Schürrer.Zusätzlich zur Ausstellung bietet der Galileo-Parks begleitende Events. So findet am 29. Oktober eine Wanderung unter dem Titel "Zwischenwelten - eine Reise zu den Fabelwesen des Sauerlandes" statt, bei der Familien in den umliegenden Wäldern allerlei entdecken können. Am 23. Juni wird im Galileo-Park die Sommersonnenwende gefiert - mit einem Johannifeuer und leckeren Hollerküchlein. Weitere Veranstaltungen sind in Planung.Wer sich für Sauerländer Mythen und Sagen oder die "Sauerländer Sagenhütte" interessiert, findet weitere Informationen unter www.galileo-park.de . Hier gibt es auch Tickets für alle Events und ergänzendes Hintergrundwissen. Mit der "Sauerländer Sagenhütte" betritt der Galileo-Park Neuland. Noch nie wurden Sagen und Fabeln aus der Region derart aufbereitet. "Wir sind sicher, dass wir mit dieser Ausstellung einen wertvollen Beitrag für das Olper Kreisjubiläum leisten werden", so Schürrer abschließend.



Bildinformation: Auf den Spuren Sauerländer Mythen und Sagen in den Wäldern rund um den Galileo-Park