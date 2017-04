Kölner Diabetestag - Podiumsdiskussion „Der Betroffene, sein Apotheker und sein Arzt“

(fair-NEWS)

Köln, 25. April 2017 – Im Rahmen des Kölner Diabetestages 2017 können Menschen mit Diabetes am 29.04.17 um 12:15 Uhr im Merkenssaal der Industrie- und Handelskammer an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, in der es um die optimierte Zusammenarbeit von Arzt, Apotheker und Patient geht.Hintergrund der Diskussion ist die seit Beginn dieses Jahres bestehende gesetzliche Verpflichtung für Patienten, einen sogenannten Medikamentenplan zu führen, wenn sie mehr als drei Medikamente einnehmen. Das erfordert eine neue und erweiterte Kooperation zwischen Ärzten und Apothekern.Die Besucher werden über die Möglichkeiten dieser Zusammenarbeit durch Herrn Prof. Mies vom St. Antonius Krankenhaus, die Apotheker Dr. Beichler und M. Krüger, den Allgemeinmediziner Dr. Marx sowie den Diabetologen Dr. Birgel informiert und können Fragen an die Experten richten. Da viele Menschen mit Diabetes mehr als drei Medikamente einnehmen, erwarten die Veranstalter viele Fragen der Besucher und eine spannende Diskussion.Die Podiumsdiskussion ist einer von 11 Vorträgen im Rahmen des beliebten Kölner Diabetestages. Dieser findet am 29. April 2017 von 9:00 – 14:30 Uhr in der Industrie- und Handelskammer statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Auf Herz und Nieren“. Zahlreiche Vorträge, Informationsstände und attraktive Aktionen von und mit Experten runden das Angebot ab.Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Informationen und das gesamte Vortragsprogramm finden Sie unter: www.koelner-diabetestag.de Veranstaltung: Kölner Diabetestag 2017Zeit: 29. April 2017, 9.00 – 14.30 Uhr, Podiumsdiskussion: 12.15 Uhr im MerkenssaalOrt: Industrie- und Handelskammer zu Köln, Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Köln



Bildinformation: Kölner Diabetestag 2017