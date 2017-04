Femto-LASIK und reLEx-smile: effiziente Methoden zur Behandlung von Sehstörungen

Pressemitteilung von Augenlaserzentrum Doctor-medic Liliana Bányai

(fair-NEWS) Immer mehr Menschen möchten auf Brille und Kontaktlinsen verzichten und entschließen sich dazu, sich die Augen lasern zu lassen. Doctor-medic Liliana Bányai vom Augenlaserzentrum Bányai klärt über zwei der fortschrittlichsten Behandlungsmethoden auf: Femto-LASIK und ReLEx-smile.



In Deutschland lassen sich laut dem Nachrichtenmagazin FOCUS rund 100.000 Menschen jährlich die Augen lasern. Sei es, um auf das Tragen von Brille und Kontaktlinsen verzichten zu können oder weil eine Augenerkrankung den Eingriff erfordert: Die Behandlung mit einem Laserverfahren bringt im Vergleich zu konventionellen Behandlungsmethoden zahlreiche Vorteile mit sich. Beratung und Untersuchung durch einen erfahrenen Augenarzt wie Doctor-medic Lililana Bányai vom Augenlaserzentrum Bányai in Leonberg bei Stuttgart sind dennoch Pflicht, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Zwei gängige und besonders moderne Verfahren, die derzeit im Bereich des Augenlaserns besonders häufig Anwendung finden, sind Femto-LASIK und reLEx-smile.



Femto-LASIK zur Behebung von Fehlsichtigkeit



Während bei der klassischen LASIK-Methode, die bereits seit den 80er Jahren angewandt wird, noch ein mechanisch durchgeführter Hornhaut-Schnitt erfolgen musste, um die Fehlsichtigkeit zu korrigieren, wird beim weiterentwickelten Femto-LASIK-Verfahren die Hornhaut lediglich mithilfe eines Lasers „aufgeklappt“. Dadurch kann eine schnellere Genesung des Patienten ermöglicht werden. In der Regel verbessert sich die Sehkraft bereits etwa einen Tag nach der Operation merklich. Zudem zeichnet sich die Femto-LASIK-Methode dadurch aus, dass der Eingriff selbst und der Heilungsprozess nahezu schmerzfrei und deutlich schneller als bei der konventionellen Methode verlaufen. Das macht Femto-LASIK zu einer besonders zeitgemäßen Methode des Augenlaserns.



ReLEx-smile – Öffnung der Hornhaut entfällt



Eine der neuesten Methoden zur Behandlung von Fehlsichtigkeit nennt sich ReLEx-smile und ist, im Vergleich zu anderen Augenlaser-Operationen, noch schonender. Durch die moderne Behandlungsmethode wird die Hornhaut nur minimal belastet, ein langer Heilungsprozess gehört damit der Vergangenheit an. ReLEx-smile steht für Small Incision Leticule Extraction. Der Laser für die Korrektur kommt mit einem kleinen Schnitt von weniger als vier Millimetern aus und gilt als das derzeit präziseste Verfahren zur Behebung von selbst starker Kurzsichtigkeit und Hornhautverkrümmungen (für Weitsichtigkeit empfiehlt Doctor-medic Bányai weiterhin Femto-LASIK). Eine mechanische Öffnung der Hornhaut findet hier keine Anwendung.



Über das Augenlaserzentrum Bányai



Augenärztin Doctor-medic Bányai und ihr Team haben sich auf das Augenlasern spezialisiert und führen verschiedene Verfahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten durch. An vier Praxisstandorten bieten sie ein breites Behandlungsspektrum für alle Arten von Augenkrankheiten an. Zu den Schwerpunkten gehören RELEX-SMILE, Femto-LASIK, Linsenimplantate, Grauer Star-Operationen sowie allgemeine Augenheilkunde für alle Altersstufen.



Seit ihrer Facharztausbildung am renommierten Stuttgarter Katharinenhospital arbeitet Doctor-medic Bányai in ihrer eigenen Praxis in Leonberg. Daneben betreibt sie seit 2009 ein eigenes Augenlaserzentrum sowie zwei weitere topmoderne Niederlassungen in Böblingen und Ditzingen. 2013 eröffnete Sie eine weitere Praxis in Weil der Stadt.

