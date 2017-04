Improvisieren auf der Gitarre – Gitarrenlehrer Christian Holzer zeigt wie's geht – und liefert neuerdings auch gleich die passende „Begleitband“ mit.

(fair-NEWS)

Drei Begriffe – eine ErklärungWas ein „Backing Track“, „Jam Track“ oder „Playalong“ ist, wissen meist nur die „eingeweihten“ unter den Instrumentalisten. Was also verbirgt sich hinter diesen drei ominösen Begriffen?Alle drei Begriffe stehen für den selben Inhalt, nämlich für eine Audio-Datei, die ein Musikstück ohne Gesang und Soloinstrumente beinhaltet. Der durch das Beschränken auf Harmonie- und Rhythmusinstrumente entstandene „Raum“ für eigene Kreativität lädt ein, sich so richtig auszutoben, seinen Idolen nachzueifern und einem Song seine persönliche Note zu verleihen. Dies kann durch Komponieren einer festen Gesangslinie, eines festen Instrumentalsolos oder durch eine freie Improvisation geschehen.Ein Lehrbuchautor und Workshopdozent schnürt sein „Improvisations-Paket“Wer sich in der „Szene“ ein wenig auskennt, ist sicher schon einmal über den Namen Christian Holzer gestolpert. Christian Holzer ist E-Gitarrenlehrer in München und hat 2009 ein Lehrbuch zum Thema Gitarrenimprovisation veröffentlicht. Es trägt den ein wenig reißerischen Titel „Improvisieren ist keine Hexerei“. Christian Holzer erklärt: „Natürlich kann man nicht mit einem „Fingerschnippen“ oder einem Zauberspruch vorweg plötzlich Improvisieren. Vielmehr ist mit dem Titel meines Buches gemeint, dass wirklich jeder Improvisieren lernen kann. Man muss nicht wie Obelix als Kind in den Zaubertrank gefallen oder ein „Wunderkind“ sein. Improvisation ist ein zu erlernendes „Handwerk“, das zugegebenermaßen auch eine Portion Gefühl voraussetzt. Aber wie es bei den meisten Dingen der Fall ist, macht auch hier die Übung den Meister“.Seit einigen Jahren vermittelt der Gitarrenlehrer und Musiker sein Wissen um das Thema „Improvisation“ auch in Worshops. Wer sein Instrument zwar schon ein wenig beherrscht, aber sich entweder noch nicht ans Improvisieren herangetraut oder es bereits nach wenigen Versuchen aufgeben hat, dem greift der Workshopdozent unter die Arme und zeigt, wie auch mit einfachen „Mitteln“ schöne Melodien oder Soli entstehen können.Neu im „Sortiment“ - professionell produzierte Backing TracksUm sein „Improvisations-Paket“ zu vervollständigen hat Christian Holzer nun eigene, professionell aufgenommene Backing Tracks produziert, welche er als einzelne Songs oder als vollständiges Album anbietet.In den zwölf Backing Tracks des Albums findet sich von der Ballade bis hin zu deftigen Rockriffs praktisch alles wieder, was das Gitarristenherz begehrt (Funk, Rock, Bossa Nova, Blues, Ska, Reggae und Jazz). Jazzige Songteile sind dabei absichtlich harmonisch relativ einfach gehalten. Eine "musikalische Spielwiese" für Anfänger und Fortgeschrittene also.Natürlich steht er mit seinen Tracks nicht allein auf weiter Flur. Auch andere Anbieter bieten professionelle Backing Tracks an. Warum hat Christian Holzer viel Zeit und Geld in dieses Projekt gesteckt?Eines der Herausstellungsmerkmale seiner Backing Tracks sind die gut spürbaren Spannungssteigerungen und entsprechenden Auflösungen, damit der Improvisierende solistisch darauf eingehen, also mal „leisere Töne anschlagen“ oder auch mal so richtig abrocken kann. Zudem werden die zwölf Tracks nicht nur als einzelne mp3-Datei geliefert, sondern kommen jeweils im Paket mit weiteren Leckerbissen. So ist jeder Songteil auch als einzelne mp3-Datei verfügbar, die in jedem beliebigen Audio-Player „geloopt“, also praktisch endlos wiederholt werden kann. Der Improvisierende kann sich somit bereits ein wenig mit den einzelnen „Komponenten“ vertraut machen, bevor er sich an den gesamten Song heranwagt. Oder er gibt sich einfach nur dem „meditativen Improvisieren“ hin, da es keine Veränderung der Songstruktur oder der Begleitakkorde gibt.Des Weiteren beinhaltet ein Song-Paket eine PDF-Datei mit Angabe der verwendeten Akkorde, der Tonart des Songs oder der einzelnen Teile (falls ein Tonartwechsel vorkommt), die dazu passende(n) Tonleiter(n) für die Improvisation und jeweils eine Abbildung eines Tonleiter-Fingersatzes (Scale Pattern, Box), damit man gleich loslegen kann. Zum (kostenpflichtigen) Download der Backing Tracks hat Christian Holzer eine „Plattform“ geschaffen, die sich „Backing Tracks for guitarists“ nennt und unter www.guitar-backingtracks.de erreichbar ist.Es bleibt abzuwarten, was diesem „Allrounder“ als nächstes einfällt, um die „Welt der Improvisation“ noch ein wenig greifbarer zu machen. Wir können gespannt sein!



Bildinformation: E-Gitarrenlehrer und Musiker Christian Holzer / Foto: Michaela Auer