Coupa erneutert ‘Built for NetSuite‘ Zertifizierung

(fair-NEWS)

München – 26. April 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, wurde als „Built for NetSuite“ für die neueste Netsuite Version 2017.1 re-zertifiziert. Die Re-Zertifizierung Coupas durch NetSuite bestätigt, das Coupa in der Lage ist, mittels vorkonfektionierter NetSuite-Verbindungen, schnell (meist innerhalb eines Tages) eine Verbindung zu NetSuite aufzubauen. Kunden können daher die gewonnene Zeit darauf verwenden, einen schnelleren Nutzen aus ihrem Spend-Management-Vorhaben zu generieren, anstatt Zeit in die Erstellung und die Aufrechterhaltung technischer Verbindungen zu investieren.„Built for NetSuite“ ist eine NetSuite Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Partner des Suite Cloud Developer Network (SDN) dahingehend zu schulen und zu beraten, dass sie den NetSuite-Kunden qualitativ hochwertige SuiteApps zur Verfügung stellen können. Dabei wird darauf Wert gelegt, dass die SDN-Partnerlösungen die selben Standards hinsichtlich Sicherheit, Datenschutz und Gesamtqualität wie die von NetSuite angebotenen Lösungen erfüllen.„Wir sind stolz, dass Coupa wieder von NetSuite zertifiziert wurde,“ sagte Rajiv Ramachandran, Vice President Integrations and Supplier Enablement bei Coupa. „Coupa plus NetSuite liefert die perfekte Kombination für Unternehmen, die das Wachstum ihres Businesses voranbringen wollen. Unsere Kunden verlassen sich auf uns beide, um in dieser offenen „Cloud-Welt“ schnell und einfach zusammenzuarbeiten.“Coupa digitalisiert die Transaktionen von Unternehmensausgaben und unterstützt Unternehmen dabei, die Transparenz über die Unternehmensausgaben zu verbessern, mehr Kontrolle über Finanzprozesse zu erlangen, Kaufentscheidungen zu verbessern sowie Einsparungen zu realisieren, die einen direkten Einfluss auf das Unternehmensergebnis haben.Die Coupa plus NetSuite-Lösung digitalisiert und kontrolliert die Ausgaben für die Bereiche Beschaffung, Kreditorenbuchhaltung und Reise- und Kostenmanagement. Der Anbieter betreut gegenwärtig weltweit Kunden, die Coupas Lösungen mit NetSuite integrieren.Zum Portfolio von Coupa zählt eine Vielzahl an vorkonfektionieren NetSuite-Verbindungen, die es ermöglichen, Konto-, Lieferanten-, Wechselkurs-, Rechnungs-, Rechnungszahlungs- und Reisekostenabrechnungsdaten zwischen den Systemen auszutauschen.Coupas speziell für die Cloud entwickelte moderne Ausgaben-Management-Plattform, beschleunigt das Business von Unternehmen durch die Vereinheitlichung von Prozessen rund um das Reise-und Kostenmanagement, den Einkauf, die Rechnungsstellung und verwandte „Source-to-Settle“-Bereiche. Durch den Einsatz des Coupa Open Business Network hat die Plattform mehr als zwei Millionen Lieferanten verbunden und stellt dadurch eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen dar, die ihre Ausgaben kontrollieren wollen.



Bildinformation: Logo coupa