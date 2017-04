Coupa Inspire ´17 zeigt wie Unternehmen das Mehrwert-Potenzial der Coupalösung in der Praxis realisieren

(fair-NEWS)

München – 26. April 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, lädt im Mai diesen Jahres (16.- 18. Mai) zu seiner Veranstaltung Inspire ´17 ins The Westin St. Francis in San Francisco on Union Square ein. Bei Inspire´17 handelt es sich um eine der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen-Veranstaltungen zum Thema Spend-Management. Insgesamt knapp 2.000 Teilnehmer, darunter bestehende Geschäftskunden, Partner und Mitarbeiter von Coupa sowie potenzielle Neukunden, werden in diesem Jahr die Gelegenheit nutzen, sich unter dem Motto „Unleash Real Value Everywhere“ zu vernetzen und ihr Wissen rund um Spend-Management zu erweitern.Eines der Highlights der diesjährigen Veranstaltung, die bereits zum fünften Mal in Folge abgehalten wird, ist ein „Kamingespräch“ auf offener Bühne zwischen Apple-Mitbegründer Steve „The Woz“ Wozniak und Rob Bernshteyn, CEO von Coupa. Geplant sind eine Reihe an Themen, allen voran zu den Aspekten Innovation, Umsetzbarkeit und Inspiration. Thematisiert wird darüber hinaus auch Wozniaks gemeinsame berufliche Wegstrecke mit dem Apple-Mitbegründer und Freund Steve Jobs.In bewährter Konferenz-Tradition wird Coupa-CEO Bernshteyn die Inspire´17 mit seiner Keynote-Präsentation im Dialogformat am Mittwoch, den 17. Mai (9.00 Uhr bis 9.45 Uhr Ortszeit), eröffnen. In dieser wird er illustrieren, welches Potenzial sich dem Markt durch die Möglichkeit eröffnet, Kunden und Anteilseignern einen eindeutig messbaren und dokumentierten Mehrwert zu liefern.„Wir freuen uns sehr darüber, unsere Kunden und weitere Branchenführer zu einer der marktweit relevantesten Veranstaltungen einzuladen“, so Rob Bernshteyn. „Inspire´17 ist ein Event, bei dem wir unseren Kunden anhand von Beispielen darlegen können, dass unser „Value-as-a-Service“-Ansatz keine Marketing-Phrase darstellt. Im Gegenteil – wir freuen uns darauf, mit unseren Kunden gemeinsam ihre Erfolge zu feiern.“Auf der Inspire´17 werden mehr als 100 Referenten erwartet, die das Programm mit insgesamt über 40 Bühnenpräsentationen bzw. Breakout-Sessions gestalten. Die Teilnehmer erhalten somit ausführlich Gelegenheit, herauszufinden, welche Potenziale Bereiche wie Einkauf und Warenwirtschaft (Procurement), Rechnungseingang, Reisekostenmanagement und Sourcing beinhalten.„Procurement wird zunehmend nachgefragt, Unternehmen erhoffen sich davon einen positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur”, so Dale Welcome, ProVision Programme Director bei World Vision International. „Wir freuen uns, dass uns Coupa auf der Inspire´17 eine Plattform bietet, um dieses Thema noch zu vertiefen“.Desweiteren werden in diesem Jahr unter den Referenten auch Branchenexperten und Analysten wie Dawn Tiura, SIG; Duncan Jones, Forrester Research; Mickey North Rizza, IDC Research, Inc und Amy Fong, The Hackett Group, zu finden sein.„KPMG und Coupa haben ein gemeinsames Ziel vor Augen: Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, eine nachhaltige Perfomance und messbare Ergebnisse zu erzielen“, erklärt Dipan Karumsi, Procurement Advistory Leader bei KPMG USA. „Inspire bietet den Teilnehmern ein perfektes Forum, um innovative Ideen zu teilen. Hierbei können nur wenige andere Veranstaltungsplattformen mithalten. KPMG ist bereits im fünften Jahr in Folge Platinum-Sponsor der Inspire und von diesem Format überzeugt“.Zusätzlich zu KPMG sind auch in diesem Jahr wieder namhafte Partner aus der Industrie als Sponsoren präsent, so etwa Deloitte als Platin-Sponsor, Nvoicepay, Accenture und The Shelby Group als Gold-Sponsoren sowie ein gutes Dutzend weiterer Silber- und Coupa-Advantage-Sponsoren.„Coupa Inspire bietet uns eine hervorragende Gelegenheit, unser Wissen und unsere Best Practices rund um die weltweite Implementierung der Coupa-Plattform zu teilen“, erläutert Jim Kandilas, CPA, Executive Vice President bei The Shelby Group. „Die Coupa Inspire bietet jedes Jahr ideale Rahmenbedingungen für die Vordenker der Branche, um sich gemeinsam dazu auszutauschen, wie sich die Procurement-Erfolge beschleunigen bzw. verbessern lassen.“Im Nachfolgenden findet sich ein Auszug aus der Agenda bzw. dem englischsprachigen Originalprogramm:• Artificial Intelligence Comes to Spend ManagementStephen Nied, Operating Advisor for Procurement and Supply Chain, Francisco Partners’ Operating Advisor for Procurement and Supply Chain, Stephen Nied and Paddy Lawton, Founder of Coupa Spend360, verlassen den Bereich der grauen Theorie und wagen statt dessen einen Praxis-bezogenen, realistischen Blick auf die Thematik.• Designing Procurement Technology for People in the Era of the Intelligent EnterpriseWim Goossens, Manager Global Purchase to Pay Project; Philip Morris International, Bryan Doepken, Sourcing & Procurement Senior Manager, Accenture. In dieser Runde erfahren die Teilnehmer, wie PMI, Coupa und Accenture gemeinsam einen Anwenderbezogenen Fokus heraus gearbeitet haben.• Transforming Global Procurement Operations to Help Empower People Out of PovertyDale Welcome, ProVision Programme Director, World Vision InternationalWorld Vision, wird zusammen mit The Shelby Group erörtern, wie die Branche den steigenden Erwartungen der Geldgeber gerecht werden kann, wie sich die operativen Kosten senken lassen, wie sich mit begrenzten finanziellen Mitteln haushalten lässt – und wie sich vor diesem Hintergrund neue Standards in Bezug auf Effizienz und Transparenz erstellen lassen.• Spend Management Success through Visibility and Actionability - Using Insights to Improve your ResultsAlexander Valentin, Analyst, Global Procurement Center of Excellence, Michael Kors, diskutiert, wie Coupa Analytics im Unternehmen eingesetzt wird, um fassbare Ergebnisses zu erzielen.• Compliance as a Service - How to De-risk your InvoicingWim Goossens, Manager Global Purchase to Pay Project,Philip Morris International, Bertrand Leopold, Program Manager, Law and Compliance,Philip Morris International, diskutieren, wie Compliance dazu beiträgt, die Risiken rund um die Rechnungsstellung zu minimieren.• Digitalization through Connected Business ProcessesDan Cameron, CPO, Pearson. Der CPO von Pearson wird erläutern, warum Coupa ausgewählt wurde,um fassbare Potenziale in den Bereichen Digitalisierung, Effizienz, Kostenkontrolle und Compliance zu erzielen.Das diesjährige Inspire-Programm wird am 16. Mai mit einer Welcome Reception in Union Square eröffnet. Für die Dauer des dreitägigen Konferenzprogramms sind zahlreiche Produktankündigungen geplant – die Teilnehmer erhalten dadurch die Gelegenheit, sich direkt vor Ort einen exklusiven Überblick über die neuesten Innovationen, die Coupa für seine Kunden bereit hält, zu verschaffen.



Bildinformation: Logo coupa