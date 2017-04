Bewerbungen für den IKU 2017 noch bis zum 31. Mai möglich

(fair-NEWS)

BMUB und BDI prämieren mit insgesamt 125.000 Euro innovative Prozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie klima- und umweltfreundliche Technologietransferlösungen für Schwellen- und Entwicklungs-länder. Bewerben können sich Unternehmen und Organisationen der Wirtschaft sowie Forschungseinrichtungen mit industriell verwertbaren Innovationen.Alle eingereichten Bewerbungen werden vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI wissenschaftlich bewertet. Eine hochrangige Jury aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Politik unter dem Vorsitz von Achim Steiner wählt auf dieser Grundlage die innovativsten Projekte aus. Bewerber können Innovationen einreichen, die noch ganz am Anfang des Innovationsprozesses stehen, als auch solche, die sich bereits in der Marktdiffusion befinden.Der Preis soll das Bewusstsein für drängende Fragen des Klima- und Umweltschutzes in der Öffentlichkeit stärken und lösungsorientierte Innovationen aus Deutschland vorstellen. Ein Schwerpunkt in den Umweltkategorien des Preises sind Innovationen, welche die biologische Vielfalt bewahren.Die Gewinner werden im Rahmen einer festlichen und öffentlichkeitswirksamen Preisverleihung im Februar 2018 im Bundesumweltministerium in Berlin geehrt.Auf www.iku-innovationspreis.de finden Sie die Bewerbungsunterlagen sowie weitere Informationen rund um den Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt. Bei allen Fragen rund um den IKU können Sie uns auch persönlich über die Bewerber-Hotline erreichen: +49 611 5804593 11.Für Bewerber, die sich schon einmal beim IKU beworben haben, entfällt die Erst-Registrierungs-Gebühr in Höhe von 200 Euro.Der IKU-Newsroom ( http://newsroom-iku-innovationspreis.de ) stellt Journalisten, Bloggern und Online-Multiplikatoren aktuellen multimedialen Content zur Verfügung. Bewerbungen können im Newsroom vorgestellt werden.Aktuelle News zum IKU und zum Thema Klima- und Umweltschutz finden Sie auf unserem Twitter-Kanal unter #iku_preis bzw. @iku_preis.