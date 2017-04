Wellnessurlaub in der Pension Aphrodite: Vielfältige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Wellnessurlaub in PolenDas östliche Nachbarland Polen erlebt einen enormen Wellness-Boom und gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub. In den letzten Jahren entstanden hierzulande zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, in denen Wellness und Genuss großgeschrieben werden. Sie beschränken sich nicht nur auf Spa-Einrichtungen, sondern sind als richtige Wellness-Oasen konzipiert, die ein Rundum-Wohlfühlprogramm für Körper und Geist anbieten. Sie bieten gleichfalls einladende und komfortable Unterkünfte, gute und gesunde Küche, zuvorkommendes und professionelles Personal und die unverwechselbare, bezaubernde polnische Gastlichkeit. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Idyllische 3-Sterne-Wellnesspension Aphrodite im Lebuser LandDie nur knapp 30 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze (Frankfurt/ Oder) entfernt liegende Pension Aphrodite gehört zu den besten Wellnesshotels Polens. Hier erwartet Urlauber eine ruhige Wohlfühloase im Grünen. Die Pension liegt idyllisch in absolut ruhiger Lage direkt am Ryczynek-See in der kleinen beschaulichen Ortschaft Osno Lubuskie im Lebuser Land. Die ganze Pension ist geschmackvoll eingerichtet für einen harmonischen Aufenthalt und bietet viel Komfort, Ruhe und Behaglichkeit. Der großzügige Spa- und Wellnessbereich mit Schwimmbad, Jacuzzi, Saunalandschaft und 21 stimmungsvollen Behandlungsräumen sorgt für einen hohen Erholungsfaktor, Regeneration und vollkommene Entspannung. In der Aphrodite verbringen Urlauber ihre Wellnesstage entspannt bei gastfreundlichen und deutschsprachigen Gastgebern. Die Erholung für alle Sinne: persönliche und herzliche Atmosphäre, gesunde Küche, wohltuende Massagen und grüne Landschaft.Vielfältige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Erstklassige und günstige Wellnessangebote in der Aphrodite finden Sie bei Polen-Wellnessurlaub.de. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von vielen Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Wohlfühl-Tage am See• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Termine: Ganzjährig bis zum 20.12.2017• Preis: Ab 192,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Wochentag)• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Vollpension3. Bademantel und Badetuch für die Dauer des Aufenthalts4. Nutzung des Spa-Bereiches mit Schwimmbad und Saunalandschaft5. Inkl. WLAN, Parkplatz6. Inkl. Wellnesspaket Deluxe:1) 1 x entspannende und feuchtigkeitsspendende Hydromassage mit ätherischem Öl2) 1 x traditionelle Balinesische Massage (60 min)3) 1 x ayurvedische Kopf- und Gesichtsmassage MUKABHYANGA (30 min)Die Pension Aphrodite ist sehr beliebt und erfahrungsgemäß jedes Jahr sehr früh ausgebucht. Aufgrund der starken Nachfrage nach unserem Wellnessangebot in der Pension Aphrodite empfehlen wir das gewünschte Arrangement möglichst früh zu buchen.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten in der Pension Aphrodite und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,1,pension-afrodyta-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Wellnesspension Aphrodite ***